ALERTA do Procon sobre a Serasa deixa consumidores assustados

O nome da empresa Serasa está tendo vários envolvimentos relacionados a golpes, a Serasa é uma instituição privada vinculada com crédito. Os golpes são relacionados a fraudes com consulta à renegociação das dívidas. E para quem ainda não ouviu falar, recentemente a empresa lançou um evento que ainda está acontecendo: o Feirão Limpa Nome, para as pessoas terem oportunidade de negociar suas dívidas com grandes descontos.

O alerta surgiu após os clientes começarem a entrar no site do Serasa para tentar saber qual o valor da dívida e logo depois já começam a receber muitas mensagens com vários tipos de acordo, eles começaram achar muito suspeito esse ato, pois o pagamento ofertado é principalmente por Pix, que é enviado para uma pessoa física que diz estar vinculado com a empresa Serasa, e alguns até caíram no golpe e realizaram o pagamento, porém a dívida não sumiu do site.

Golpistas se passam por trabalhadores da Serasa

Fabiana Bava, que é coordenadora do Procon de Mogi das Cruzes, localizado em São Paulo, informou um alerta e disse que os golpistas estão conseguindo muitas vítimas pelo aplicativo WhatsApp e através dos links de redes sociais que já vem com algumas propostas para a dívida. É importante destacar que as mensagens que os golpistas enviam são bem planejadas e parecem ser profissionais, e até confirmam o CPF da pessoa.

O comunicado da Fabiana diz assim: “Os golpistas mandam mensagem com o valor da dívida real, o que faz a pessoa acreditar que é realmente a empresa Serasa entrando em contato. Além disso, os golpistas também utilizam o logotipo da empresa, e já aconteceu um caso em que o pagamento da dívida foi enviado para outra empresa com um nome muito parecido do Serasa”.

E quando esse golpe acontece, os acordos que são firmados entre os golpistas e o consumidor sem passar por um avalista, seja pagamento por pix ou boletos constam o nome das empresas em que o cliente tem a dívida, e esses pagamentos podem ser realizados pelo aplicativo.

Alerta para negociações que chegam por redes sociais

Serasa afirma que qualquer tipo de mensagem com pix, algum número de boleto com código de barras que é enviado por rede social deve ser desconsiderado. Para ser seguro, qualquer negociação deve ser feita através do aplicativo da Serasa. E para ter mais confirmação sobre a veracidade do pagamento que está realizando, é recomendado utilizar a ferramenta “validador de pagamentos”.

Veja também: Itaú realiza LEILÃO de imóveis nesta semana; compre com desconto

Como participar do Feirão Limpa Nome do Serasa

Corre que ainda dá tempo de negociar, o feirão vai estar disponível até o dia 23 através do aplicativo, veja os passos abaixo:

Entre o aplicativo Serasa (lembrando que está disponível para download para Android e iPhone (iOS)

Informe o número do CPF

Preencha o cadastro com outras informações

Clique na opção “Ver ofertas”

Escolha a dívida que deseja negociar

Escolha a forma de pagamento

Verifique as informações e clique em “Fechar acordo”.

Veja também: Governo deixa R$ 500 bi em DÍVIDAS na conta de energia; consumidor terá que pagar