Itaú abre inscrições para BOLSA de até R$ 500 para estudantes

Ei, você que é estudante, olha que oportunidade boa, o banco Itaú está com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 13 de janeiro. O programa é Bolsa Auxílio Educação de até R$ 500 para os estudantes, não perca essa oportunidade, e veja como fazer a inscrição.

Já pensou em ser pago para estudar? É isso mesmo, com o Itaú você pode chegar a receber RS 500 para usar com os gastos que vai ter na graduação, lembrando que esse programa é aceito para as pessoas que vão entrar na primeira graduação ou segunda.

Tudo sobre a Bolsa Auxílio do banco Itaú

Estudar é a melhor maneira para conseguir uma boa carreira futuramente e se tornar um ótimo profissional, mas sabemos que muitas faculdades são caras e dependendo do curso fica mais caro ainda. Pensando em dar oportunidade para pessoas que têm o sonho de fazer uma graduação, o banco Itaú já abriu as inscrições do Bolsa Auxílio, ou seja, a bolsa paga uma parcela do gasto que o estudante terá na graduação.

E para complementar a notícia boa, todas as pessoas que já trabalham há um ano no banco Itaú podem ter esse benefício do programa. Entretanto estão surgindo algumas polêmicas sobre o assunto do programa, o dirigente do Itaú, que se chama Sérgio Francisco informa que o valor que eles estão oferecendo de R$ 499,37 não será o suficiente para manter o estudo dessas pessoas inscritas na Bolsa do banco, por isso ele informou que junto com o sindicato estão tentando aumentar esse valor.

Se caso conseguir, realmente será de grande ajuda, pois não é somente o valor da parcela do curso que deve ser paga, na faculdade tem muito trabalho a ser entregue, livros, dependendo até uso de equipamentos, e tudo gasta muito.

Veja também: Itaú realiza LEILÃO de imóveis nesta semana; compre com desconto

Quero me inscrever no Bolsa Auxílio no banco Itaú: como faço?

Por se tratar de uma inscrição do banco muitas pessoas acham o processo burocrático e chegam a nem tentar uma inscrição, no entanto, devo te informar que o processo é simples: Como o processo é feito interno no banco não vai ter uma inscrição geral, então se torna mais fácil.

Deve usar o aplicativo IUConecta, para conseguir fazer a inscrição, no caso esse o aplicativo em que os funcionários do banco Itaú utilizam em serviço para conseguir criar um gerenciamento das atividades feitas ao dia. O aplicativo está disponível para download tanto para Android como para iPhone.

Um aviso importante: quando estiver fazendo sua inscrição é preciso indicar a modalidade do estudo desejado e preencher com cuidado todos os dados necessários que o aplicativo pede, para que o procedimento esteja correto e seja aceito. Depois disso, basta esperar a aprovação, se caso sim, o seu benefício será liberado rapidamente.

Veja também: R$ 500 ou mais AINDA HOJE; saiba como ver o dinheiro na conta