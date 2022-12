NEGATIVADOS podem solicitar TODOS estes cartões de crédito

Quem tem nome negativo sabe da dificuldade que é para conseguir uma linha de crédito ou até mesmo um cartão de crédito em um banco. O nome da pessoa fica sujo quando começa acumular muitas dívidas que não foram pagas e os bancos começam a bloquear algumas liberações de crédito para essa pessoa pois entende que não é um bom pagador.

Por mais que seja difícil uma pessoa com nome sujo conseguir crédito, não é impossível. Hoje em dia tem vários bancos que estão dando oportunidade para essas pessoas negativas conseguirem ter um cartão de crédito para ajudar a pagar as contas e ter um planejamento financeiro.

Vamos citar para vocês quais são os bancos que aceitam emitir cartão de crédito para pessoas que estão com o nome sujo.

Quais são as instituições financeiras que aceitam ?

Cartão BMG Digital – Esse cartão é ótimo para pessoas com nome sujo pois além de conseguir realizar várias tarefas ele não precisa ser consultado pelo SPC e Serasa, com isso, também não é necessário ter uma renda mínima para que o crédito seja liberado. Para ter esse cartão basta criar uma conta no banco (lembrando que é gratuita).

Cartão Consignado BMG Card da Mastercard – Para quem ainda não conhece esse cartão é melhor se atentar, pois nesse cartão consignado o pagamento é feito direto da folha, entretanto, o cartão só é válido para pessoas que são pensionistas ou aposentadas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – ou servidores públicos.

Cartão Bradesco Consignado INSS Elo Internacional – Este cartão é semelhante ao citado acima, também só está disponível para beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ou servidores públicos, porém para ter o cartão de crédito você precisa comprovar a sua renda e precisa ser de 1 salário mínimo (que hoje está R$ 1.212).

Cartão Consignado PAN – O cartão de crédito do banco PAN também compartilha do mesmo requisito dos dois anteriores, ou seja, liberado somente para a pessoa que é aposentada ou pensionista do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ou servidor público.

Cartão Consignado Cetelem Elo – Esse cartão se torna especial porque ele não tem anuidade, ou seja, é gratuito, um benefício ótimo para o cliente. E tem os mesmos requisitos dos outros cartões.

Cartão Bradesco Consignado Elo Internacional – O único requisito que esse banco pede para ter esse cartão de crédito é ter uma renda de ao menos R$ 1.100. Conseguindo provar essa renda você já consegue solicitar o cartão.

Cartão BMG Multi Mastercard – Esse cartão tem anuidade no valor de R$ 4,99, porém só pode ser utilizado para as pessoas que recebem benefício do INSS através do vínculo do banco BMG, e também tem cashback.

