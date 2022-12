MUDOU! Novas regras do Pix entram em vigor em janeiro

Anunciadas oficialmente no início deste mês (dezembro) pelo Banco Central, as novas regras do Pix já têm data prevista para entrarem em vigor.

As mudanças, embora possam causar certo estranhamento inicialmente, prometem deixar o sistema ainda mais vantajoso para os seus usuários, beneficiando ainda mais tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas.

Abaixo, todas as informações a respeito deste assunto.

No que consistem as novas regras do Pix

Todas as novas regras têm o objetivo de aprimorar o sistema Pix como um todo, deixando-o mais moderno e mais seguro para os usuários.

Entrando em vigor oficialmente a partir do dia 2 de janeiro de 2023, de acordo com o Banco Central, elas estão relacionadas a horários e limites para as transferências, afetando também as modalidades Pix Saque e Pix Troco.

São, ao todo, 3 regras:

1. Em relação a limites

A partir do ano que vem, os bancos não poderão mais impor limites nas quantias que podem ser transferidas: o próprio cliente irá determinar um valor máximo, em relação a esse assunto.

Aliás: caso queira reduzir o valor limite que tem hoje, o usuário deverá ter seu pedido atendido de forma imediata pelo banco.

Já se quiser aumentar esse limite, precisará aguardar até 48 horas para aprovação.

2. Em relação a transferências noturnas

Atualmente, o chamado “período noturno” do Pix é aquele que vai das 20h às 06h, e nele é permitido que o usuário faça uma transferência máxima de R$ 1 mil.

As novas regras do Pix para 2023, porém, determinam que esse horário poderá ser alterado para das 22h às 08h.

Quem desejar fazer essa mudança deverá fazer a solicitação junto ao seu banco, e aguardar até 24 horas para que ela seja aceita.

3. Em relação a Pix Saque e Pix Troco

Por fim, entrará em vigor a nova regra para essas duas modalidades, permitindo que os usuários movimentem até R$ 1 mil à noite, e até R$ 3 mil de dia.

Até lá, continua valendo a regra de movimentar apenas R$ 100 e R$ 300, respectivamente.

Lembrando que a ideia do Pix Saque, especificamente, é fazer com que o usuário tenha uma experiência similar àquela que tem com os caixas eletrônicos, por isso houve aumento na quantia que é possível movimentar nessa modalidade, tanto de dia quanto de noite.

Veja também: FINALMENTE Nubank lança novo recurso para agradar seus clientes

Pix já caiu no gosto dos brasileiros

Desde o seu lançamento, em novembro de 2020, até setembro deste ano, os brasileiros realizaram mais de 30 bilhões de transações por meio do Pix, segundo o Banco Central.

Trata-se de um sistema de transferência instantânea de dinheiro, conhecido por características como: poder ser feito a qualquer hora, para qualquer banco, em segundos e sem a cobrança de nenhuma taxa.

As novas regras do Pix vieram para preencher lacunas em relação à segurança e à praticidade e, assim como o sistema como um todo, tende a ter muitos adeptos em um pouco espaço de tempo.

Veja também: Serasa aumentou o SCORE dos brasileiros; veja como está o seu