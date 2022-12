SEM CULPA! Receita de bolo que não engorda para você “abusar”

Já imaginou comer um bolo que não engorda? Pois é, parece algo bem utópico, mas após muitas tentativas, uma receita secreta foi descoberta e ajudou milhares de pessoas a ‘matarem’ sua vontade de comer doces em meio a sua dieta. Todos os anos, as pessoas querem emagrecer, a fim de usar aquele biquíni na praia ou simplesmente por motivos de saúde mesmo. Por isso, confira este bolo que além de gostoso, é totalmente saudável! Este bolo que não tem açúcar, farinha e muito menos glúten, vai te ajudar bastante!

Sempre que alguém pensa em emagrecer e visita um nutricionista, a primeira coisa que ele faz: declarar o fim do açúcar em sua alimentação. E todos os pacientes fazem isso – ou deveriam fazer – Contudo, após muitas receitas fracassadas, acabou de aparecer uma receita que fará você lamber os lábios com doce sem um pingo de arrependimento. Foi descoberto os substitutos ideais para o açúcar e você pode comê-los a qualquer momento!

O bolo não é seco, como muitas pessoas acham que funciona alimentos ‘que não engordam’. Muito pelo contrário, ele é úmido e fofo, além disso, é bastante nutritivo e saudável.

E já que não se deve usar açúcar, em sua composição, ele irá levar algumas frutas, tâmaras ou a canela. Usando isso, você vai conseguir adoçar qualquer alimento sem ficar com aquele peso na consciência. E você também irá usar nozes na composição dele, nozes é um excelente alimento e ainda contribui para a diminuição do colesterol LDL (o ruim).

Preparo

Tire as cascas das maçãs e das cenouras, corte-as em pedaços pequenos e coloque-as separadas em um prato.

Após isso, coloque-as no microondas. As maçãs por 2 minutos e as cenouras por 5 minutos. Até ficarem totalmente macias;

Agora misture as maçãs e as cenouras com os ovos e a canela. Feito isso, coloque tudo no liquidificador e bata tudo.

Agora coloque tudo em uma forma untada, caso prefira, pode forrar com papel manteiga.

Agora coloque no forno a 180 graus por meia hora.