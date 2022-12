Lista de alimentos que ENGANAM: eles NÃO são saudáveis!

Que uma dieta balanceada rica em vitaminas e fibras fazem bem para a nossa saúde e bem estar, todos nós já sabemos.

No entanto, existem alguns alimentos que se vendem como saudáveis e pode até parecer que são mesmo, mas na verdade eles são vilões, sobretudo se consumirmos em excesso confiando que fazem bem para o nosso corpo e metabolismo.

Pensando nisso, separamos uma lista com estes alimentos que podem te enganar e fazer com que você exagere sem saber que, na verdade, não são saudáveis. Sendo assim, veja a lista e as explicações mais gerais sobre o que cada um deles possui em sua composição.

Alimentação saudável é dieta balanceada!

Antes de mais nada, é de fundamental importância ressaltar que uma alimentação saudável está bem longe de ser aquela restritiva. Isso porque quando você corta tudo o que gosta de comer, o processo fica cada vez mais difícil, estressante e não prazeroso.

Por isso, mais do que cortar alimentos da sua dieta, pense primeiro em uma reeducação alimentar. Ela vai permitir que você coma de tudo, aprenda novos hábitos e os leve para a vida, ao contrário das dietas restritivas, que não costumam durar por muito tempo.

Sendo assim, o melhor caminho é reavaliar os seus hábitos e comportamentos diante da comida, sem demonizar alimentos que contenham gordura e carboidrato, por exemplo, como fazem as dietas radicais que podem, inclusive, surtir efeito contrário.

Dessa forma, ao melhorar o seu relacionamento com a comida, os alimentos deixam de ser vistos como vilões e passam a fazer parte de um sistema prazeroso de alimentação e balanceado, que vai te oferecer tudo o que você precisa para um melhor funcionamento do seu corpo e melhoria de sua saúde.

Lista de alimentos que podem parecer saudáveis, mas não são

Bom, agora que você já sabe que o caminho não é se radicalizar e sair cortando tudo o que você gosta de comer, podemos falar sobre aqueles alimentos que podem até parecer que fazem bem para a saúde, mas na verdade podem atrapalhar bastante.

Siga a lista e veja quais deles você pode evitar:

Barra de cereal

Pode até ser que existam barrinhas de cereal que são saudáveis e servem como um complemento importante na dieta de muita gente. Entretanto, a maior parte delas que são vendidas por aí, na verdade enganam muito e, definitivamente, não são saudáveis.

Apesar de serem boas opções para lanches rápidos, elas podem conter altos índices de gordura, açúcar e conservantes. Por isso, é preciso ficar esperto com elas e chegar bem a embalagem antes de comprar pensando que fazem bem para a saúde.

Sucos de caixinha

Na mesma situação da barrinhas, os sucos que vêm prontos podem até parecerem melhores opções frente a um refrigerante, por exemplo, mas estes podem possuir também altas taxas de açúcar e conservantes.

Por isso, se o seu objetivo é comer melhor, opte por sucos naturais com frutas de verdade.

Produtos Diet

Surpresa para muita gente, alguns dos alimentos importantes que aparecem nessa lista são os produtos diet, que possuem uma grande capacidade de enganarem e serem vistos como saudáveis.

É importante ressaltar que estes produtos são recomendados para pessoas com dietas restritivas, como aquelas que possuem diabetes, mas definitivamente não é uma boa escolha para quem pode optar por outros alimentos.

Molhos prontos para salada

Por fim, este pode realmente ser um dos vilões mais mascarados aqui. Isso porque, ao comer uma salada, você espera que os resultados sejam bons e fica, portanto, com uma sensação de alimentação saudável.

Entretanto, se adicionados aqueles molhos prontos, apesar de gostosos, eles podem possuir muito sódio, gordura e conservantes. Por isso, opte por molhos caseiros e com produtos como um bom azeite, limão, ervas, um pouco de sal, etc.

