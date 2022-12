SENAI da região abre vagas GRATUITAS em 70 cursos de capacitação: INSCREVA-SE já!

Boa oportunidade para aqueles que buscam, agora, por desenvolvimento profissional e melhoria de currículo. O Senai está ofertando mais de 4 mil vagas em diversos cursos para você que quer uma formação de qualidade totalmente gratuita.

São 70 cursos de capacitação inteiramente gratuitos abertos para inscrições entre o período de 7h45 do dia 05 de dezembro até às 12h do dia 07 de dezembro deste ano, realizadas através de formulários do Google.

Sendo assim, as matrículas são referente às vagas ofertadas para cursos que serão realizados no período de fevereiro a julho de 2023 nas escolas Senai de Manaus, no Amazonas.

Entretanto, além das vagas presenciais, há também aquelas que são realizadas de forma totalmente remota, não sendo necessária a presença na cidade.

Os cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional estão publicados no edital n° 01/2023 e não cobram taxas de inscrições, manutenção, mensalidade ou para emissão de certificado.

Por isso, não perca essa oportunidade e já comece a se planejar para estudar no Senai! As cargas horárias, bem como as áreas e seguimentos variam de acordo com os objetivos de cada formação.

Veja quais são as principais opções para você.

Chamada Pública – Informações Gerais

Ao todo, o Senai – Amazonas está oferecendo 4.060 vagas gratuitas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional, no qual cada uma das turmas terão suas próprias configurações de carga horária, período de realização, número de vagas, e mais.

No ato da matrícula no curso desejado, o candidato deverá declarar, através do formulário de inscrição disponível no edital, sua situação socioeconômica, visto que as opções são destinadas, exclusivamente, para as pessoas que se encontram em situação de baixa renda e vulnerabilidade social.

Cursos disponíveis: modalidade online

Ao todo, são três os cursos disponíveis para o ano que vem através do Senai-Amazonas. Sendo assim, veja as principais informações sobre eles:

Logística de Suprimentos

Carga horária: 160h;

Pré-requisito: Cursando a 7ª série do Ensino Fundamental;

Número de vagas disponíveis: 150;

Horário do curso: 13h às 17h;

Período do curso: 01 de fevereiro à 21 de abril de 2023.

Logística de Produção

Carga horária: 160h;

Pré-requisito: Cursando a 7ª série do Ensino Fundamental;

Número de vagas disponíveis: 150;

Horário do curso: 13h às 17h;

Período do curso: 01 de fevereiro à 21 de abril de 2023.

Logística de Distribuição

Carga horária: 160h;

Pré-requisito: Cursando a 7ª série do Ensino Fundamental;

Número de vagas disponíveis: 150;

Horário do curso: 13h às 17h;

Período do curso: 13 de março à 11 de abril de 2023.

Cursos disponíveis: modalidade presencial

Como a lista com as opções de cursos e serem realizados presencialmente é bem extensa, trouxemos apenas algumas escolhas principai, entretanto, você pode ver a lista completa através do edital (https://bit.ly/3VsrOxw).

Assentador Cerâmico

Carga horária: 40h;

Pré-requisito: idade a partir de 18 anos e que estejam cursando o 8º ano do Ensino Fundamental;

Número de vagas disponíveis: 20;

Horário do curso: 13h às 17h;

Período do curso: 17 de abril à 02 de maio de 2023.

Assistente Administrativo

Carga horária: 160h;

Pré-requisito: idade a partir de 14 anos;

Número de vagas disponíveis: 20;

Horário do curso: 16h às 19h;

Período do curso: 13 de fevereiro à 08 de maio de 2023.

Eletricista Instalador Residencial

Carga horária: 160h;

Pré-requisito: idade a partir de 18 anos e comprovação de curso de Eletricidade Aplicada;

Número de vagas disponíveis: 20;

Horário do curso: 13h às 17h;

Período do curso: 16 de março à 16 de maio de 2023.