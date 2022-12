Cursos GRATUITOS e a distância da FGV mais de 150 opções diferentes, saiba mais

O mercado de trabalho está, cada vez mais, passando por evoluções tecnológicas que acabam nos fazendo sentir obsoletos e desatualizados em nossa própria área.

Entretanto, não há motivos para grandes preocupações, visto que você pode ir atrás de diversas opções de cursos que, com certeza, de uma forma ou de outra, irá te introduzir nestas transformações de acordo com seu próprio segmento.

Pensando nisso, separamos uma lista com boas opções de cursos totalmente gratuitos e realizados à distância através da FGV, uma das fundações de maior prestígio do país. Sendo assim, entenda mais e veja como se inscrever.

FGV – Fundação Getúlio Vargas

A Fundação Getúlio Vargas, fundada em 1944, é uma instituição de ensino superior privada do país, com enfoques em temas como gestão e administração pública.

Ao todo, a fundação conta com as modalidades de graduação, pós-graduação, mestrado, MBI, doutorado, educação continuada, pesquisa e extensão, e mais. Ou seja, a FGV se constitui como uma das instituições mais completas e de maiores excelências do Brasil.

Desde sua fundação, sua missão está baseada na promoção do desenvolvimento socioeconômico do país ao formar seus líderes. Além disso, as fronteiras foram expandidas para as áreas sociais e econômicas.

Em 2016, há seis anos, a FGV foi classificada como uma das melhores dez think tanks do mundo, termo utilizado para definir instituições ou grupos que possuem boas capacidades de articulação de natureza investigativa e reflexiva acerca de temas intelectuais em diversas áreas.

Por sua excelência e referência, a oportunidade de realizar cursos na instituição que foram desenvolvidos por profissionais respeitados e qualificados se constitui como uma das melhores oportunidades disponíveis de forma gratuita e, além disso, online.

Cursos disponíveis – FGV

Ao todo, são mais de 160 opções de cursos gratuitos em desenvolvimento profissional e empresarial para você dar um up no seu currículo de forma totalmente online.

Além disso, os níveis vão de encontro às suas necessidades, e as áreas e seguimentos disponíveis também são bastante variados.

Sendo assim, veja alguns dos cursos disponíveis da FGV:

Introdução ao Tema da Liderança

Área: Gestão;

Carga horária: 5h;

Objetivo: Estudar os conceitos básicos de liderança e desenvolver habilidades em autoconhecimento e autoliderança;

Inscrições: mais informações e inscrição no curso, acesse o link (https://bit.ly/2lZpLoF).

Análise Introdutória de Crédito e Análise de Crédito

Área: Gestão financeira;

Carga horária: 5h;

Objetivo: Entender as ferramentas necessárias para analisar as informações financeiras e não financeiras de um cliente adquirindo conhecimentos sobre o risco de crédito;

Inscrições: mais informações e inscrição no curso, acesse o link (https://bit.ly/2L21dpI).

Segurança Digital

Área: TI;

Carga Horária: 5h;

Objetivo: Desenvolver habilidades relacionadas ao cuidado online com senhas, links, programas e dados pessoais, reduzindo os riscos;

Inscrições: mais informações e inscrição no curso, acesse o link (https://bit.ly/3Fs4pqg).

Direito Eleitoral

Área: Direitos;

Carga Horária: 2h;

Objetivo: Entender os conceitos mais básicos e relevantes que envolvem o Direito Eleitoral.

Inscrições: mais informações e inscrição no curso, acesse o link (https://bit.ly/3Fs4pqg).

Para encontrar mais informações sobre estas e as outras opções de cursos, acesse a página oficial da fundação através do link (https://bit.ly/3VPs9dn) e se inscreva.