Quanto ganham os técnicos das seleções de futebol que estão na Copa do Mundo? Veja a lista!

Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso, mas você sabe quais são os salários dos técnicos de futebol das seleções que estão/estavam disputando essa edição de 2022 da Copa do Mundo no Qatar?

Ao todo são 32 técnicos, o que corresponde, é claro, às 32 seleções participantes desta que é uma das principais competições esportivas de todos os tempos. Sendo assim, os salários podem variar bastante, mas todos possuem valores bastante altos.

Pensando nisso, separamos uma lista para que você veja quanto ganham estes profissionais. Veja quais os técnicos que possuem os maiores e os menores salários da competição!

Antes de tudo, você tem dimensão do que são os “milhões”?

Bom, ouvirmos por aí que determinada coisa custou milhões ou que tal pessoa ganha milhões é bastante comum.

Entretanto, para o trabalhador comum, a dimensão do que esse valor realmente significa, pode não estar tão claro assim, isso porque a realidade dos milhões é tão distante da maior parte das pessoas que os números podem surpreender bastante.

Nesse sentido, para um trabalhador que ganha um salário mínimo atualmente conseguir juntar 1 milhão de reais, seriam necessários 825 meses de trabalho, o que corresponderia a um pouco mais de 68 anos inteiros de serviço! E, detalhe, ele não poderia gastar nada desse dinheiro até alcançar o objetivo.

Já para uma pessoa que recebe, por exemplo, 7 mil reais no Brasil, salário acima do que ganha a grande maioria, sendo considerado alto para muitas pessoas, seriam precisos quase 12 anos inteiros de trabalho sem gastar nada até alcançar o primeiro milhão.

Entretanto, o primeiro da lista dos técnicos que mais recebem, em apenas um mês, ganha tudo o que uma pessoa que recebe um salário mínimo levaria mais de 2,4 mil anos inteiros para juntar.

Quanto ganham os técnicos das seleções

Agora que já estamos familiarizados com o que os valores representam, veja, em ordem, a lista de quanto recebem os técnicos das 32 seleções que estão disputando a Copa do Mundo do Qatar neste ano. (Valores aproximados convertidos do euro para o real)

Hansi-Flick, técnico da Alemanha: 36,3 milhões de reais Southgate, técnico da Inglaterra: 32,3 milhões de reais Deschamps, técnico da França: 21,2 milhões de reais Tite, técnico do Brasil: 20 milhões de reais Van Gaal, técnico da Holanda: 16,1 milhões de reais Martino, técnico do México: 16,1 milhões de reais Scaloni, técnico da Argentina: 14,4 milhões de reais Sánchez, técnico do Qatar: 13,4 milhões de reais Santos, técnico de Portugal: 12,2 milhões de reais Yakin, técnico da Suíça: 8,9 milhões de reais Bento, técnico da Coreia do Sul: 7,2 milhões de reais Arnold, técnico da Austrália: 7,2 milhões de reais Berhalter, técnico dos Estados Unidos: 6,9 milhões de reais Martínez, técnico da Bélgica: 6,7 milhões de reais Enrique, técnico da Espanha: 6,4 milhões de reais Hjulmand, técnico da Dinamarca: 6,4 milhões de reais Renard, técnico da Arábia Saudita: 6,1 milhões de reais Moriyasu, técnico do Japão: 5,5 milhões de reais Regragui, técnico do Marrocos: 5,1 milhões de reais Alonso, técnico do Uruguai: 4,8 milhões de reais Alfaro, técnico do Equador: 4,3 milhões de reais Stojkovic, técnico da Sérvia: 3,6 milhões de reais Queiroz, técnico do Irã: 3,6 milhões de reais Dalic, técnico da Croácia: 3 milhões de reais Michniewicz, técnico da Polônia: 2,7 milhões de reais Herdman, técnico do Canadá: 2,6 milhões de reais Addo, técnico de Gana: 2,2 milhões de reais Page, técnico do País de Gales: 2,1 milhões de reais Fernando, técnico da Costa Rica: 1,9 milhão de reais Song, técnico do Camarões: 1,8 milhão de reais Cissé, técnico do Senegal: 1,7 milhão de reais Kadri, técnico da Tunísia: 726 mil reais

