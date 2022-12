Aumento de limite NUBANK liberado?

Nesta última quarta-feira, dia 30 de novembro, os clientes do banco digital Nubank foram finalmente atendidos com aumento de limite do cartão de crédito.

A empresa é conhecida por possuir uma aprovação de crédito bastante custosa e, em alguns casos, inalcançáveis. Entretanto, o Nubank realizou uma rodada em massa de aumento de limite aos usuários que já vinham tentando há um tempo.

Para entendermos melhor como isso tudo funciona, vamos explicar quais são as políticas de aumento de crédito e o porquê delas serem tão complicadas para muitos. Veja também o que você pode fazer para ter o seu limite ajustado pela Nubank.

O Nubank é um dos principais bancos digitais independentes do Brasil e, atualmente, já se constitui como uma das maiores empresas do país. Responsável por todos os seus serviços financeiros, produtos, emissão de cartão e outros, o banco atrai cada vez mais clientes usuários.

Isso porque ele recebeu, em 2018, o título de empresa unicórnio, que é quando uma organização passa a ter uma avaliação de mercado de mais de 1 bilhão de dólares americanos. Dessa forma, o Nubank está classificado como uma das quatro mais valiosas empresas de toda a América Latina.

Dentre suas principais atribuições, alguns pontos fazem com que o Nubank seja, hoje, uma das principais preferências dos clientes que consideram satisfatórios seus serviços de:

cartão de crédito sem anuidade; contas e poupanças sem custo de manutenção; aplicativo simples e de fácil utilização; movimentações instantâneas, sem espera para envio, recebimento ou registro; sem burocracia e resolução de problemas de forma rápida e online.

Limite de crédito: como funciona?

Recentemente, no último dia 30 de novembro, o Nubank realizou um aumento de limite em massa aos seus clientes em plena época em que trabalhadores estão recebendo seus décimos terceiros.

A opção foi liberada aos usuários que já vinham solicitando o aumento há um tempo, mas que não estavam conseguindo, visto que o processo para aumento de crédito pode ser bastante demorado.

Para que o limite seja estabelecido, os clientes do banco devem informar o limite desejado no aplicativo, acompanhado por uma justificativa, que pode envolver pontos como:

Viagem; Compra específica; Limite incompatível com a renda; Gastar mais; Gastos pontuais não previstos; Outros.

Ao solicitar, o Nubank entra com uma análise de crédito que vai considerar os seus hábitos de gastos e compras e é justamente aqui que pode demorar mais.

Hábitos que podem aumentar suas chances de ter o aumento de limite aprovado

De acordo com o próprio aplicativo do Nubank, existe alguns hábitos que o banco analisa e influencia na aprovação, ou não, do seu aumento de limite de crédito, que são eles:

Histórico financeiro levado ao Open Finance; Fazer portabilidade de salário e usar a conta Nubank como conta principal; Pagar a fatura em dia; Manter sua renda atualizada no app; Concentrar todos os gastos no cartão Nubank.

Desta forma, as práticas podem fazer com que o resultado das próximas análises de aumento de crédito Nubank sejam melhores.