Nova modalidade do Nubank, como ganhar a partir de R$300?

O banco digital Nubank não fica de fora das novidades que estão acontecendo ao redor do mundo, e como sabemos, esse é um momento muito importante para todos os países que estão disputando na copa do mundo 2022, principalmente no Brasil que é conhecido como o país do futebol. Devido a isso, a Nubank decidiu criar o NuBolão para que seus clientes estejam interagindo com o banco mesmo quando estiver se divertindo assistindo aos jogos.

O NuBolão dá a chance do cliente Nubank conseguir ganhar grandes prêmios apenas dando palpites dos jogos da copa em relação a quantidade de gols. A instituição financeira afirmou que toda semana está liberando 100 prêmios e vai continuar até o fim da copa.

Melhor, o Nubank ainda vai sortear 400 prêmios no valor de R$ 400,00 e será distribuído desta maneira: R$ 300 será depositado nas caixinhas da pessoa que ganhar e os R$ 100 restantes é para ser utilizado no McDonald’s. Um prêmio e tanto, não é mesmo? E isso é apenas o início.

Prêmios do NuBolão do Nubank

Funciona desta forma: quanto mais palpite a pessoa dar, mais chances ela tem de ganhar bons prêmios neste final de ano do Nubank e encerrar 2022 com tudo! Pois além dos sorteios em cada semana, a pessoa pode receber prêmios maiores só pelos acertos em seus palpites.

No Nubank, existem duas formas de ganhar: através do ranking geral dos grupos e do ranking geral no final do torneio. Veja agora os valores dos prêmios para cada colocado.

Fase de grupos

1° lugar: Valor de R$ 20 mil depositado na caixinha do Nubank e um cartão presente para gastar R$ 3 mil no McDonald’s

2° lugar: Valor de R$ 12 mil depositado na caixinha do Nubank e um cartão presente para gastar R$ 3 mil no McDonald’s

3° lugar: Valor de R$ 5 mil depositado na caixinha do Nubank e um cartão presente para gastar R$ 3 mil no McDonald’s

Já no final de sorteio os prêmios serão diferentes e melhores:

1° lugar: Valor de R$ 60 mil depositado na caixinha do Nubank e um cartão presente para gastar R$ 3 mil no McDonald’s

2° lugar: Valor de R$ 35 mil depositado na caixinha do Nubank e um cartão presente para gastar R$ 3 mil no McDonald’s

3° lugar: Valor de R$ 20 mil depositado na caixinha do Nubank e um cartão presente para gastar R$ 3 mil no McDonald’s

Como faço para participar do NuBolão?

Se você é cliente do banco digital Nubank com certeza terá essa opção em seu aplicativo. Está disponível desde o dia 20 de novembro. Porém para participar precisa ter ao menos 18 anos e ser o titular da conta em que está fazendo a aposta.

É bem simples, clique na opção de NuBolão, que está no canto direito da tela e coloque os seus palpites nos jogos, prontinho!

Agora se você não é cliente, é necessário abrir uma conta para poder participar.

