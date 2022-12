Próxima rodada da MEGA-SENA tem prêmio acumulado de R$ 100 MILHÕES; veja como participar

Você já pensou no que faria se ganhasse um prêmio milionário pela Mega-Sena? As possibilidades são muitas, o que, para a maioria das pessoas, inclui ajudar a família, viajar pelo mundo, investir em um negócio, participar de projetos de caridade… enfim, opções é que não faltam.

Acontece que o último concurso não contou com nenhum ganhador do prêmio máximo, chamado de sena, sendo assim, o valor se acumulou em 100 MILHÕES de reais para o próximo concurso, o que significa mais de 82 mil vezes maior que o valor atual do salário mínimo, que é de R$ 1.212.

Mais assustador do que isso é dizer que o trabalhador que recebe o piso salarial nacional deveria trabalhar mais de seis mil anos para conseguir acumular todo esse valor e, detalhe! Não gastar nada nesse período.

É claro que essa é uma situação hipotética e impossível de se realizar, mas dados como estes mostram o valor inimaginável do prêmio para a maioria das pessoas, visto que é extremamente difícil se ter uma ideia do que ele de fato representa.

Sendo assim, apesar das poucas chances de ganhar, você acha que vale a pena arriscar?

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber sobre a Mega-Sena. Veja como você pode apostar.

O que é a Mega-Sena?

Antes de saber como apostar, precisamos entender o que é a Mega-Sena e como ela funciona.

A maior modalidade lotérica do país pertence à Caixa Econômica Federal e realiza sorteios ordinários duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados.

Além disso, ela é responsável pela Mega-Sena da Virada, que acontece anualmente no dia 31 de dezembro e também por outras modalidades de prêmios.

Nesse sentido, milhões de pessoas são atraídas para apostar na tentativa de receber prêmios milionários ou, até mesmo, prêmios menores, mas que já são de bom proveito.

Modalidades de prêmios

Os concursos sorteiam prêmios que são definidos quanto a divisão de porcentagem das apostas. Nesse sentido, de todo o montante adquirido pela Caixa, 32,2% é destinado para as premiações.

Sendo assim, veja quanto corresponde cada uma das modalidades de prêmio:

sena: prêmio máximo correspondente à 35% do valor da renda das apostas destinado a quem marcar 6 pontos;

quina: corresponde à 19% do valor total e destina-se aos que acertaram 5 pontos;

quadra: corresponde à 19% do valor total e destina-se aos que acertaram 4 pontos;

acumulado: corresponde à 22% do valor total e destina-se para o próximo sorteio de final 0 ou 5;

acumulado para Mega-Sena da Virada: corresponde à 5% do valor total e destina-se ao sorteio de final de ano.

Como apostar?

Para apostar, basta comprar um jogo na lotérica da CAIXA de, no mínimo, 6 números, o que custaria apenas R$ 4,50.

Além disso, você pode também comprar jogos com uma maior quantidade de números, visto que, quanto mais, maior a chance de ganhar. Dessa forma, o valor dos jogos aumentaria proporcionalmente.

Para apostar, você pode jogar até às 17h do dia do sorteio, que acontecem, como dito, às quartas e aos sábados.

Sendo assim, o próximo concurso acontecerá no dia 03 de novembro, sábado, e já conta com um prêmio acumulado de R$ 100 milhões, visto que não houve nenhum ganhador da sena no último sorteio.

Para mais informações, acesse ao portal oficial da Caixa, disponível pelo link (loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx).