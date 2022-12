Nubank também terá empréstimo consignado; veja como funciona

Já considerou a possibilidade de solicitar um empréstimo à bancos ou instituições financeiras, mas não sabe por onde começar? Se deseja fazer isso com um banco que confia, saiba que o Nubank vai lançar a modalidade em breve.

Esperado por muitos, o empréstimo consignado do Nubank já possui data divulgada para começar a operação. Isso porque essa modalidade além de possuir facilidade de contratação e pagamento, também conta com taxas de juros menores que o empréstimo regular.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber sobre o Nubank, bem como os cuidados que você precisa ter para contratar o empréstimo.

Veja quando a modalidade será disponibilizada pelo banco e entenda como isso irá funcionar.

Nubank

O Nubank é um banco 100% independente e não faz parte ou pertence a nenhum outro. Dessa forma, ele é o responsável por administrar seus próprios serviços financeiros, produtos, emitir seu cartão, e mais.

Sob o título de empresa unicórnio, esse banco digital já se tornou, em 2018, uma startup (empresa emergente) que possui uma avaliação de preço de mercado de mais de 1 bilhão de dólares americanos, fazendo com que o Nubank seja classificado como uma das 4 instituições mais valiosas da América Latina.

Ao relacionar as modalidades financeiras com a tecnologia, o Nubank se destaca como uma das mais relevantes fintechs do país, no qual o número de clientes que aderem ao banco só cresce.

São vários os motivos atribuídos a preferencia do usuário por este banco digital. Dentre eles, destacamos:

cartão de crédito com anuidade zero; conta corrente e poupança sem taxas de manutenção; não possui outros custos escondidos; layout do aplicativo simples e de fácil visualização e navegação; movimentações instantâneas, sem demora para enviar, receber ou registrar; sem burocracia dos bancos tradicionais, permitindo que as soluções sejam simples e realizadas de forma totalmente digital, e mais.

Agora, a novidade é o lançamento do empréstimo consignado. Mas, afinal, como isso funciona?

Empréstimo Consignado: vantagens e cuidados

O empréstimo consignado é uma opção bastante procurada por aqueles que precisam de um dinheiro extra, seja para realizar uma compra específica, pagar alguma conta ou, até mesmo para investir.

Isso porque essa modalidade de crédito é um pouco diferente do empréstimo regular por possuir maior facilidade de aprovação, visto que o consignado faz com que a garantia de pagamento do solicitante seja bem mais certa.

Além disso, as condições de pagamento e as taxas de juros também são melhores que o empréstimo regular.

Entretanto, a escolha por solicitar um empréstimo, consignado ou não, deve ser feita com todo o cuidado. Isso porque a sua dívida pode virar uma bola de neve e você pode acabar pagando um valor final muito acima do que aquele solicitado.

Dessa forma, essa modalidade de crédito deve ser considerada apenas quando outros meios não resolverem suas demandas, visto que a probabilidade de comprometimento de renda com dívidas pode ser muito grande.

Empréstimo consignado Nubank

Conscientes do risco de solicitação de empréstimo, caso você considere essa ação uma boa opção que te atenderá melhor, o lançamento do Nubank pode ser uma boa oportunidade para você.

De acordo com o CEO David Velez, o empréstimo consignado do roxinho ainda está em fase de testes, entretanto, a modalidade está prevista para ser liberada ainda no primeiro semestre de 2023.

Sendo assim, já é possível adiantar que o Nubank já garantiu as principais autorizações para o funcionamento do consignado, que estará vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS e algumas outras associações.

Contudo, no geral, mais informações sobre o seu funcionamento ainda serão divulgadas.