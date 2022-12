ATENÇÃO! Mala EXPLODE em aeroporto de São Paulo; parte do forro despenca

Um caso inusitado deixou muitas pessoas assustadas dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta segunda-feira (12). A mala de um passageiro explodiu e fez parte do teto do local ser danificado. O caso foi motivo de muita apreensão em vários locais.

Mala de passageiro explode dentro de aeroporto brasileiro

O dono da bagagem relatou que vinha dos Estados Unidos da América (EUA) e que passou pelos aeroportos de Dallas, Chigado e de Boston antes de desembarcar no Brasil. As informações foram divulgadas pelo portal G1, da TV Globo.

A bagagem explodiu nesta segunda-feira e acendeu o alerta dos empregados e dos seguranças, além da própria Polícia Federal, que atua no local. No entanto, o caso terminou bem e sem nenhuma pessoa ferida, de acordo com a própria administração do terminal.

O que fez a mala explodir no aeroporto de São Paulos

Segundo dados informados pelo próprio passageiro, o que explodiu foi uma máquina de fazer água com gás que ele carregava dentro da bagagem. Esse tipo de equipamento pode ser equipado com CO2, além de conter alta pressão.

Com o impacto, a mala bateu no teto e fez parte da estrutura despencar, mas sem comprometer o local. Inclusive, nas imagens divulgadas é possível ver cilindros de cor rosa no chão, os quais fazem parte da máquina citada.

O destino do passageiro era chegar até o aeroporto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Restos do que havia dentro da bagagem ficaram espalhados no chão.

Aeroporto emitiu nota; confira

De acordo com a nota divulgada pela GRU Airport, responsável pelo terminal, houve um acidente envolvendo um spray que era carregado em bagagem. A mala estava na área de check-in. “A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano. O aeroporto está operando normalmente”.

Uma perícia foi enviada para a área a fim de averiguar os danos e as causas da explosão que deixou muita gente assustada nesta segunda-feira.

Vale destacar que, recentemente, no dia 5 de dezembro um outro incidente também levou pânico aos passageiros do mesmo aeroporto.

Um vazamento de gás dentro de uma choperia no terminal 2 fez as pessoas se assustarem e correrem para longe.

O comunicado da empresa diz o seguinte:

“A Pizza Hut Brasil esclarece que o incidente na unidade do terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos tratou-se de um vazamento de CO², devido ao rompimento da mangueira que conecta o cilindro a máquina de refrigerantes da unidade. Apesar do barulho que o rompimento gerou, ninguém se machucou no ocorrido ao qual foi controlado logo em seguida”.

