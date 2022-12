Quer viajar e está sem dinheiro? Veja se vale a pena FINANCIAR viagem

Sei que todo mundo adora viajar, e quem ainda não tem condições sempre tem no celular fotos e vídeos dos lugares que quer visitar com a família ou com os amigos. Se optar por esta segunda opção, saiba que já está disponível o financiamento de viagens, facilitando a sua viagem.

Viajar é algo que todo mundo quer fazer para relaxar e descontrair, mas muitas vezes o custo é proibitivo. Com o financiamento da viagem, você poderá viajar e arcar com essa despesa por até dois anos. Além disso, o valor já conta com hospedagem e transporte, tornando a viagem realmente completa. No entanto, tenha atenção que as despesas associadas a compras ou alimentação não estão incluídas.

Algumas pessoas preferem planejar suas viagens com antecedência, o que é preferível neste caso, pois oferece mais chances de evitar problemas. Contudo, o financiamento de viagens foi desenvolvido para atender quem precisa viajar mas não tem muito tempo para isso, ou para quem quer viajar em um horário específico mas não tem dinheiro suficiente, para que possa solicitar assistência viagem .

Saiba mais sobre o financiamento de viagens

Com o financiamento de viagens, você faz a simulação online e recebe o dinheiro em até 48 horas. Você deve ter pelo menos 18 anos para participar da simulação e deve incluir os seguintes dados:

Dependendo do número de pessoas que viajam

O custo da viagem inclui o custo de hospedagem e transporte.

Depois disso, você pode entrar em contato com o banco para conseguir um empréstimo, mas é necessário enviar documentos de identificação com foto, comprovante de renda e comprovante de residência para conseguir o empréstimo. Dependendo do banco, eles podem solicitar documentos adicionais.

Para dar um exemplo, os bancos especializados em financiamento de viagens são: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco.

Você pode perguntar ao seu banco, caso ele não esteja la relação informada, para saber se existe um serviço do mesmo gênero disponível para o seu caso.

Vale a pena financiar viagens?

Se você quer viajar e está pensando em parcelar esse custo nas suas férias, seja no final do ano ou em outras épocas, é preciso entender se isso vale mesmo a pena ou não.

Confira alguns pontos que devem ser levados em consideração:

Parcelar seu passeio em até 18 meses significa que você terá um comprometimento financeiro por 1 ano e meio (será que você não vai viajar dentro deste tempo de novo?); Veja se sua renda comporta o valor das parcelas numa boa, pois não compensa gastar mais do que consegue pagar; Lembre-se que o passeio durará alguns dias, mas a dívida não; Tente parcelar apenas uma parte do roteiro e não ele todo. Saiba que, além do financiamento, viajar inclui uma série de outros gastos e você pode se endividar mais ainda.

Agora que você já tem as dicas em mãos, decida se vale mesmo a pena viajar sem parcelar ou não.

