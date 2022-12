SURPREENDENTE! 90% das pessoas se APAIXONAM por este sotaque

O ser humano possui várias características que podem tornar uma pessoa única. Isto é, juntando uma combinação de fatores como tom de pele, cor dos olhos e cabelo, alguém pode se tornar bastante atraente para as demais pessoas. Todavia, estudos realizados mostram que o que foi citado é importante, mas atualmente, o que faz alguém se tornar atraente, é o seu sotaque. E mais do que isso, os pesquisadores elegeram o sotaque mais atraente de todos, de acordo com a pesquisa, 90% das pessoas se apaixonam por ele.

Os primeiros resultados sobre o tema saíram no ano de 2018

No ano de 2018, alguns pesquisadores de uma faculdade nos EUA, decidiram eleger qual o tom de cabelo as mulheres e os homens gostam mais. O resultado surpreendeu a todos, pois foi descoberto que o cabelo escuro é o mais atraente, para ambos os sexos.

Mas não foram apenas os pesquisadores que quiseram saber o que torna alguém mais atraente. Um grande varejista de lentes de contato, no Reino Unido, também quis saber qual era a cor dos olhos que os homens e as mulheres preferiam. Os homens, relataram preferir os olhos azuis, já as mulheres, preferiam os olhos castanhos.

Todavia, o que surpreendeu de fato não foi estes registros, mas sim, um em especial, que estudou que além disso, o que mais atrai as pessoas, é o sotaque. Isso mesmo, a maneira na qual a pessoa fala, pode deixar a outra totalmente apaixonada por você.

Veja também: Os 15 NOMES GREGOS mais BONITOS para dar ao seu filho

Veja qual o sotaque mais amado por todo o mundo e o motivo dele chamar tanta atenção

É totalmente possível mudar a cor do cabelo, usar lentes e mudar a cor dos olhos, todavia, torna-se impossível fazer isso com a própria voz. Talvez seja por isso que o sotaque tornou-se um elemento ímpar na vida das pessoas.

Em uma pesquisa realizada em 2022, constatou-se que o sotaque pode sim, afetar o quão atraente uma pessoa é para as outras. Ou seja, o estudo afirmou que o sotaque pode sim mudar o que uma pessoa representa para nós.

O pesquisador afirmou: “E para muitos de nós, certos sotaques simplesmente soam melhor para nossos ouvidos familiares.” E dito isso, foi escolhido o sotaque australiano como o mais atraente de todos.

Mas claro, uma boa porcentagem das pessoas também preferiram o sotaque britânico. Este por sua vez, foi escolhido como o mais sexy e confiável. E que pessoas com tal sotaque pareciam ser mais inteligentes. No Brasil ocorre algo parecido, algumas pessoas preferem sotaques da região nordeste, ao passo que outras pessoas preferem os sotaques falados pela região sul/sudeste. Mas o intuito dos estudos foi mostrar, que embora pouco notado, o sotaque pode ter grande influência na vida das pessoas e em seus relacionamentos.

Veja também: INSUPORTÁVEL! Estas são as piores dores do mundo