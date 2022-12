Novo FGTS: descubra quais são as opções para SACAR O DINHEIRO

O FGTS é um benefício conhecido por milhares de brasileiros, ele representa um fundo de garantia por tempo de serviço. Mensalmente, o trabalhador que está sob o regime de Carteira Assinada, tem tirado do seu salário uma porcentagem de 8%, que vai para esse fundo. E em momentos bem específicos, o trabalhador pode requerer tal valor e efetuar o saque. Por exemplo, se um trabalhador ganha R$ 2.000 por mês, 8% do valor é retirado mensalmente, o que neste caso iria ser equivalente a R$ 160 reais por mês. Isso significa que ao término de 1 ano, você já tem no fundo algo em torno de R$ 2.000.

Entenda como você pode sacar o valor integral do seu FGTS

O FGTS só tem benefícios, mas claro, há alguns pontos negativos – claro, depende da opinião de cada um – e um deles é a questão de só conseguir sacar em ocasiões pontuais. Ou seja, por mais que o dinheiro seja do trabalhador, ele só pode sacar em algumas modalidades de saque. Há quem use o FGTS para financiar algum bem durável ou até mesmo realizar empréstimos. Mas também há pessoas que preferem usá-lo para quitar dívidas e por conta disso, o valor precisa ser em espécie. Portanto, confira como você pode sacá-lo.

Saque rescisão

Este é um dos modelos de saque que você pode optar. Mas claro, a maioria dos trabalhadores não queriam usá-lo, já que se ele puder fazer o saque em questão, significa que ele ficará sem emprego. Mas neste caso, ele pode optar por sacar 100% do valor disponível no fundo.

Saque aniversário

Esta é a modalidade preferida dos brasileiros, é o famoso saque aniversário. Ele possibilita o saque no mês que o trabalhador nasceu, mas o valor sacado não é integral. Anualmente, há um limite de apenas R$ 1.000 que pode ser sacado por ano, por isso, há quem prefira realizar empréstimos, pois o valor disponível pode ser até 5 vezes maior.

O saque também fica disponível em caso de aposentadoria ou doença grave

Saque por aposentadoria

Agora refere-se ao caso em que a pessoa se aposenta ainda tendo saldo do FGTS. Mas neste caso, ele só terá direito a realizar saques mensais de uma parte do valor disponível. Caso ele vá para outra empresa, ele só irá receber o valor integral se for demitido sem justa causa.

Saque por doença

Aqui é a última maneira que dá para sacar o valor do FGTS, lembrando que não é qualquer doença, precisa ser uma doença grave. O intuito de disponibilizar o valor, é auxiliar no tratamento. As doenças que se enquadram na categoria são: Câncer, HIV, doenças terminais entre outras específicas.

