URGENTE! 2023 será o ano dos golpes na internet, segundo especialistas

Faltando alguns dias para o ano de 2023 começar, a empresa de tecnologia e segurança Check Point divulgou algumas informações importantes acerca da segurança na internet para o ano de 2023. Fraudes, golpes e insegurança são apenas alguns dos problemas que os usuários irão enfrentar no próximo ano, e a tendência é só piorar – isto é, porque segundo as pesquisas disponibilizadas pela empresa – há uma grande gama de problemas a serem enfrentados e um déficit de profissionais capacitados para saná-los. Veja abaixo o que esperar dos riscos na internet em 2023 e as expectativas para o próximo ano.

Os golpes crescem na internet

Embora os dados dados que serão apresentados tratam-se de cunho mundial, o Brasil será afetado diretamente com o aumento dos crimes virtuais. Somente no ano de 2022, inúmeras empresas foram atacadas violentamente em média 1.400 vezes por semana – níveis gigantes se comparados com o ano anterior.

Isto tudo através de alguns crimes e técnicas de golpes virtuais, e de acordo com os especialistas, os Governos devem introduzir novas diretrizes cibernéticas para evitar o vazamento de informações de seus habitantes e a violação de privacidade dos seus usuários. Visto que já é uma grande verdade em muitos países, como por exemplo, em novembro do ano passado o Ministério da Economia publicou um guia prático sobre segurança na web.

Tornando-se algo a ser discutido, visto que os âmbitos de atuação desses criminosos crescem em quatro pilares: malware, hacktivismo, phishing e consolidação da segurança.

Malware e Hacking

Não esquecendo do ransomware, o mesmo foi uma das principais ameaças as empresas mundiais em 2022. Afeta diretamente as ferramentas de produção, visto que as tentativas de invasões e golpes pshishing somente crescem – ainda mais com o frequente uso de tais ferramentas, como Slack, OneDrive e Google Drive para trabalho em equipe e armazenar informações confidenciais.

Inclusive, em razão da pandemia muitas empresas acabaram adotando o home-office como prática nativa, e isso acabou atraindo ainda mais os olhares dos criminosos.

Hacktivismo

Bastante usado para derrubar governos, trata-se de um estilo de técnicas usadas por grupos altamente treinados como é o caso do Anonymous para atacar estados e grandes nações: grupos como esse atacaram neste ano a Alemanha, Itália, Estados Unidos e espera-se que os ataques continuem muito maiores em 2023.

Além disso, as deepfakes tornam-se um outro alvo fácil dos criminosos: que não necessariamente possuem um alto conhecimento técnico, mas são capazes de distorcer informações (vídeos e imagens) a fim de manipular informações.

Consolidação da segurança virtual

Portanto, tal como a segurança pública é vista como um dos alvos mais importantes da sociedade – a virtual não deverá ficar para trás. Desse modo, para blindar as empresas e entidades públicas desses ataques é necessário que as empresas públicas e privadas voltem cada vez mais suas atenções para essas práticas.

Um dos grandes problemas enfrentados pelas empresas de segurança são as suas estruturas – que de acordo com muitas, diminuir o fluxo de trabalho (quantidade, em razão do déficit de profissionais) seria um dos pilares cruciais para aumentar a qualidade e eficiência da segurança nos ataques virtuais.