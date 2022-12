CUIDADO onde clica! Veja se o seu Facebook está em RISCO

Com o avanço da tecnologia, mais e mais golpes começam a surgir! O Facebook é uma ferramenta poderosa e usada muita das vezes para trabalho – consequentemente informações e dados importantes são armazenados entre chats e chats, e com isso, torna-se uma mina de ouro para criminosos! Nem tudo parece o que é, e com essa frase iniciamos a falar sobre os famosos Phishing. Trata-se de um modelo de golpe que engana o usuário e faz com que ele revele suas senhas, credenciais, dados do cartão de crédito e outros dados importantes através de um único clique. Veja abaixo como funciona o golpe e como se prevenir.

Aplicativos e sites podem roubar dados do Facebook

Em mais de 70 países tiveram pessoas com dados subtraídos. Trata-se de um modelo de golpe que a princípio parece inofensivo, com uma boa proposta – entretanto, que ao final acaba enganando o usuário, entenda melhor;

Geralmente os golpistas que usam essa técnica faz com que usuários instalem aplicativos dos mais variados nichos – e para começar o seu uso, é necessário fazer login via Facebook. Após o usuário preencher o e-mail e a senha, pronto… o golpe já foi aplicado! Isto porque trata-se de uma falsa página do Facebook, e a partir dos dados obtidos pelos campos preenchidos, os criminosos têm acesso diretamente pelo banco de dados.

Esse golpe serve não somente para roubar dados importantes – como também os próprios perfis das vítimas que muita das vezes são usados posteriormente para aplicar novos golpes, spam e outras mazelas ligadas à tecnologia.

Entrementes, por mais complicado que pareça, para se proteger do golpe é bem simples e apresentando os cuidados básicos é possível evitar de cair em tais práticas criminosas.

Leia mais: MULTA de mais de R$ 100 por usar “aparelhinho” de TV pirata; Anatel se pronuncia

Como se prevenir desses golpes?

Embora o golpe seja apresentado também na Play Store, através de alguns aplicativos. É mais comum ser realizado diretamente pelo Facebook, através de grupos ou conversas.

Criminosos enviam link para suas possíveis vítimas a fim delas clicarem para obterem alguma premiação, participarem de algum sorteio e até mesmo doação – sem contar nas propostas de emprego.

Após a vítima clicar, segue o ciclo vicioso acima e elas acabam caindo no golpe! Desse modo, é ideal evitar clicar em links de terceiros e principalmente de sites duvidosos e que não possuam o famoso cadeado verde em sua URL.

Portanto, o ideal é evitar clicar em links de grupos ou sites duvidosos: e sempre ter o senso crítico. Nada é dado de graça, e quando não pagamos por algo – somos o produto.