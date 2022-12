MULTA de mais de R$ 100 por usar “aparelhinho” de TV pirada; Anatel se pronuncia

No Brasil há uma expressão conhecida por ‘jeitinho brasileiro’, isto é, sempre os brasileiros querem tentar tirar vantagem de algo, até mesmo na hora de assistir televisão, contudo, essa prática agora pode causar multas para os usuários que optarem por usar a TV Box, que como muitos conhecem, é um aparelho que consegue transformar uma TV ‘normal’ em uma Smart TV. Mas o principal problema não é isso, mas sim, por conta da pirataria que é bastante facilitada pelo uso do aparelho.

Se você tem um aparelho desses em casa, fique atento!

E tudo isso por conta que a Anatel foi bastante pressionada, a fim de emitir regulamentos para controlar esta atividade vista por muitos como ilegal. Nos últimos anos, a venda de decodificadores piratas tornou-se tão comum no território nacional, que acabou saindo do controle das agências fiscalizadoras. Mas agora, isso deve mudar em breve.

A maioria dos televisores que são vendidos no Brasil, não passam de fato por uma verificação detalhada a fim de combater a pirataria. Por conta disso, agora, quem for pego comentado tal prática, deverá pagar uma multa que aos usuários custará R$ 110.

Além de que as empresas que vendem tais aparelhos, se elas desrespeitarem as regras, irão sofrer punição, os valores giram em até R$ 30 milhões.

Contudo, tudo isso está longe de acontecer na prática, já que há vários desafios, como a identificação destes casos. Já que dificilmente alguém iria encontrar um aparelho de TV Box hackeado, ao menos que ocorresse alguma denúncia.

Entenda exatamente o que faz uma TV BOX

Basicamente, o aparelho vai mudar totalmente sua televisão. Ela passará de uma televisão ‘normal’ e irá virar uma televisão ‘inteligente’. Com ele, você pode assistir a vídeos em 4k, jogar e usar vários aplicativos, diretamente em sua televisão.

Há alguns modelos que são legalizados pela Anatel, mas os que de fato dão trabalho para a agência e são os mais procurados, é o BTV. Que é um aparelho semelhante aos citados, mas ele por meio de uma lista IPTV, consegue dar acesso a milhares de canais, filmes e séries. E geralmente, o custo mensal, é bem inferior aos pacotes oferecidos pelas operadoras de Televisão.

De acordo com levantamentos, atualmente, há cerca de 33 milhões de usuários que fazem uso do sistema pirata. Para empresas que vendem pacotes de televisão, esse número preocupa, pois em tese, são 33 milhões de usuários que deixaram de contratar pacote de canais fechados com as empresas credenciadas e optaram pela pirataria.

Por conta disso, nos últimos meses, a luta pela regularização dessas pessoas e por multas a empresas que vendem tais aparelhos, têm crescido bastante. Pois é uma matemática simples, quanto mais aparelhos piratas, menos dinheiro para as empresas.

