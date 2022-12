Calculadora digital para descobrir valor do IPVA de 2023; aprenda a usar

O IPVA é um tributo que a maioria dos donos de veículos precisam pagar todos os anos, para que eles possam transitar pelas ruas, anteriormente, quando o IPVA estava atrasado, o motorista poderia ter até mesmo seu carro apreendido. Todavia, em 2021, uma lei foi publicada e modificou as Leis do CTB. Visto que foi entendido que a apreensão era uma violação da propriedade particular. Mas não é por isso que os motoristas irão deixar de pagar o tributo, pois o não pagamento, ainda gera certos problemas.

Entenda o que é o IPVA e como a ferramenta irá auxiliar no cálculo do valor

Por conta de ser um tributo obrigatório para a maioria dos veículos, uma startup lançou uma ferramenta que vai calcular automaticamente o IPVA de cada veículo. Segundo especialistas, para o ano que vem, o reajuste do IPVA será de 10%.

A ferramenta tem por finalidade, auxiliar os donos de veículos, pois assim, eles saberão o valor que devem guardar para que o IPVA seja pago no começo deste próximo ano. Como estratégia de muitos, usa-se o décimo terceiro para garantir o pagamento do IPVA.

A calculadora foi lançada pela Zapay. Para usar a ferramenta basta acessar o site da empresa. A prevenção é o melhor remédio, por conta disso, saber o quanto tem que guardar de dinheiro para quitar as dívidas de início de ano, é o melhor caminho.

O Intuito da calculadora é ajudar as famílias brasileiras

Segundo a empresa que criou a ferramenta, a principal intenção de fato é ajudar as famílias a controlar melhor suas finanças, incluindo, claro, o pagamento do próximo IPVA nas dívidas. Por conta disso, os desenvolvedores quiseram lançar a calculadora antes mesmo do 13° salário ser pago, a fim de incentivar as pessoas a não deixarem o pagamento para depois.

Como todos sabem, o tributo deve ser pago todos os anos. A arrecadação serve para vários setores de cada estado, como infraestrutura, segurança e educação. O dinheiro do imposto é dividido para o estado e para o município de origem do veículo.

O valor do IPVA baseia-se na tabela FIPE, que atualmente, é a maior referência brasileira quando o assunto é o valor dos veículos. Por conta disso, cada dono de veículo paga um valor diferente de IPVA.

Já que o valor é variável, muitas pessoas acabam ficando sem a previsão de quanto deverá reservar para efetuar o pagamento. E foi pensando nessa ‘dor’ da maioria dos brasileiros, é que a calculadora vai efetuar o cálculo já com o possível reajuste no valor.

