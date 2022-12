Moleza! Como receber R$ 1.500 do Nubank facilmente? Faça isso

Receber R$ 1.500 do Nubank não poderia ser mais fácil, principalmente quando considerado o fato de que, para isso, o usuário precisa utilizar uma das plataformas mais famosas e queridas da internet.

O processo todo, que deve ser iniciado no próprio aplicativo deste banco digital, é muito simples. E a quantia a ser recebida é muito atrativa.

Abaixo estão as regras que é preciso seguir para conseguir os R$ 1.500,00 e, também, o passo a passo que tem levado os usuários do Nubank a receberem “uma graninha extra” por meio dele.

Por que o Nubank está dando R$ 1.500 para os usuários

Antes de mais nada, é preciso compreender que não se trata de nenhuma espécie de boa ação do banco.

Trata-se, na verdade, de uma parceria desta fintech com a plataforma Shopee. Parceria essa que, por meio do cashback, possibilita que os clientes do chamado Roxinho consigam ter até R$ 1.500 de volta, diretamente em suas contas.

As regras que cada usuário deve seguir, portanto, incluem:

Ativar a opção de cashback diretamente no aplicativo;

Escolher a Shopee como local para fazer suas compras de roupas, acessórios, calçados e itens para casa;

Esperar pelo menos 1 hora, entre uma compra e outra, para fazer uma nova transação e solicitar parte do dinheiro de volta.

Passo a passo para receber R$ 1.500 do Nubank

O passo a passo para receber R$ 1.500 do Nubank, considerando as regras acima, é composto de apenas três etapas.

São elas:

Clicar no ícone da sacola de compra (Shopping) no menu inicial do aplicativo do banco; Selecionar a oferta da Shopee; Na tela seguinte, ler todas as informações e, então, clicar em “Ativar cashback e ir para a loja”.

Pronto!

Feito isso, já é possível receber R$ 1.500 do Nubank, uma vez que as compras feitas na Shopee darão direito a cashbacks que, juntos, podem chegar a esse montante.

Uma compra de R$ 100,00, por exemplo, tende a ter 5% de devolução. Ou seja: R$ 5.

É preciso, porém, se atentar a dois pontos: cada cashback pode demorar até 90 dias para cair na conta Nubank, e não são todos os produtos da Shopee que dão direito à devolução de parte do dinheiro.

No aplicativo ou mesmo no site da plataforma é possível verificar quais são os itens que estão atrelados a este cashback.

Os usuários que aderirem a essa possibilidade poderão utilizar o saldo que receberem de volta como quiserem. E, claro: o pagamento das compras feitas na Shopee deve estar atrelado à conta e/ou ao cartão Nubank para gerar o benefício.

