PREPARE-SE! Estas são as perguntas mais comuns em entrevistas de emprego

Já diria um grande poeta, treino difícil, jogo fácil. Portanto, veja quais são as perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego e prepare-se para elas. Claro, você irá entender como responder da maneira mais natural possível, contudo, seguindo as nossas dicas, você nunca mais irá ficar ‘boiando’ ao ser indagado sobre um desses tópicos que iremos abordar neste artigo. As perguntas a seguir, sempre são cruciais na contratação de novos funcionários de uma empresa, por isso, o setor de Recursos Humanos sempre usa elas, confira!

A contratação de bons novos funcionários é de suma importância para uma empresa

Ao contratar alguém, o responsável por tal função precisa escolher pessoas que se adequam aos valores e princípios da empresa em questão, ao passo que também precisa se certificar que aquela pessoa tem pelo menos as habilidades básicas para o cargo. Para analisar tudo isso, ele irá fazer algumas perguntas, veja quais são e como você deve se comportar diante delas.

Qual seu conhecimento sobre a empresa?

Geralmente esta é a primeira pergunta que é feita, pois como você vai trabalhar onde nem sequer conhece o básico sobre a empresa? Sobre a visão e valores. Por isso, antes de ir para qualquer entrevista de emprego, tente colher o máximo de informações relacionadas à empresa em questão. Isso irá mostrar preocupação sua em conhecer o seu futuro local de trabalho.

Por que você deseja este trabalho?

Aqui encontra-se outra pergunta que derruba bastante candidatos. Pois se ele responder que quer apenas pelo dinheiro, dificilmente ele será escolhido. Mas se ele disser que quer o trabalho por conta que deseja evoluir como profissional e ajudar a empresa a crescer, ele terá mais chances.

Quais seus pontos fortes e fracos?

Nesta pergunta, a sinceridade é ideal. Não adianta você falar que um ponto forte é ser extrovertido, mas na vida real você é tímido. Portanto, tente ao máximo falar a verdade, para que o recrutador saiba se os seus pontos fortes e fracos vão de encontro com o propósito da empresa.

Veja também: Estude tecnologia DE GRAÇA na Escola do Trabalhador 4.0

Agora é a hora que você precisa mostrar mais conhecimento sobre você mesmo

Você já enfrentou algum desafio ou conflito no trabalho? Se sim, como você reagiu?

Nesta pergunta, o entrevistador quer perceber quais são os seus pontos fortes no que diz respeito à solução de problemas. Pois muitos criam problemas, poucos resolvem. Então, ele não quer alguém que só leva problemas para o superior, mas sim, alguém que também leva soluções para ele.

Por que devemos contratar você e não o seu concorrente?

Agora é o momento que você passou do zagueiro, do goleiro e precisa apenas chutar para o gol e correr para o abraço. Você precisa exemplificar porque você é o candidato ideal para aquela vaga em questão. Use argumentos que demonstrem o seu interesse pelo trabalho e pela vaga escolhida.

Veja também: SALÁRIO-FAMÍLIA: entenda o que é e como funciona esse benefício