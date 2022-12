É assim que você vai SAIR das dívidas em 2023; saiba como

Milhares de brasileiros sonham em ter um Cartão de Crédito, pois a proposta dele é de fato tentadora. Isto é, você compra algo hoje e consegue parcelar em várias vezes, ou seja, aquilo que era caro, torna-se mais barato, simplesmente porque você ‘passou’ no crédito. Até aí tudo bem, o problema começa quando você não consegue pagar as faturas, pois os juros costumam ser altíssimos. Portanto, veja agora como você irá sair de suas dívidas neste ano que irá chegar.

A linha tênue entre melhor amigo e vilão

O Cartão de Crédito deixa de ser um amigo e vira um inimigo no momento que você atrasa as faturas, pois os juros do rotativo são altos. Por exemplo, uma dívida de R$ 1.000 pode se transformar em quase R$ 1.500 em menos de três meses facilmente. Então, fique ligado nas dicas para se livrar de uma vez por todas desse problema.

Faça a conta de tudo que você deve

Não há como pagar algo se você não sabe o quanto deve pagar. Por isso, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa emissora do Cartão de Crédito e pedir o seu custo efetivo total, para saber quanto você está devendo. E lembre-se de fazer isso em todos os cartões, para ter a certeza que não há nenhuma dívida esquecida.

Veja quanto você tem disponível por mês

Agora que você tem noção do tamanho da ‘bola de neve’ que há em sua vida financeira, você precisa sentar e entender quanto você pode tirar por mês do seu orçamento para pagar a dívida total do cartão.

Em um caderno ou planilha, anote seus gastos e quanto você ganha, assim, você terá o controle de sua vida financeira na palma de suas mãos.

Ligue para a emissora do cartão de crédito

Após você saber todas as informações, isto é, dívidas e quanto você pode pagar por mês, chegou a hora de sentar e negociar! Mas tenha calma, não deixe a ansiedade tirar o seu lado racional das coisas. Por mais que você queira pagar a dívida o mais rápido possível, não aceite propostas que não se enquadram em seu orçamento, pois isso pode comprometer ainda mais você.

Avaliação

Pronto, após saber das propostas que estão na ‘mesa’ para a quitação das dívidas provenientes do Cartão, chegou a hora de você analisar com calma cada uma delas. Se o valor combinado for bom e couber em seu orçamento sem prejudicar suas necessidades básicas para sobreviver, aceite, a fim de se livrar o mais rápido possível delas.

Dicas extras para você não ficar apertado

Basicamente, há duas dicas extras que podem ajudar você a não se meter mais em dívidas exorbitantes. A primeira é cortar gastos desnecessários. Há certas dívidas, que de fato, a pessoa não precisa, mas acaba fazendo. Analise quais dívidas são essas e evite-as. E a segunda dica, é evitar novas compras parcelas enquanto não quitar a dívida atual, pois uma parcela de R$ 50 por mês pode parecer pouco, mas se somar com as demais dívidas, o valor começa ficar alto.

