Assim você pode enviar dinheiro PARCELADO para alguém

Poder enviar dinheiro parcelado para alguém é uma solução pela qual muitos brasileiros passaram a esperar, após o lançamento do Pix em 2020. Revolucionário, esse meio de pagamento transformou a forma como lidamos com transações financeiras, e promete transformar cada vez mais, inclusive por meio de parcelamento.

Confira, a seguir, como fazer o envio de dinheiro parcelado e outras facilidades que o Pix oferece.

Como enviar dinheiro parcelado para alguém

Não há segredo: na hora de fazer uma transferência por Pix para alguém, somente é preciso escolher a opção de parcelamento no aplicativo que você estiver utilizando.

É importante entender, porém, que essa ainda não é uma característica oficial do Pix propriamente dito, mas sim uma solução criada por alguns bancos, e até mesmo fintechs, para que os brasileiros possam ter mais liberdade na hora de fazer transações financeiras.

Outro ponto importante a considerar é que tal solução está atrelada a juros, e não raramente envolve o uso de cartão de crédito.

E é justamente por conta desses detalhes que enviar dinheiro parcelado ainda não é possível em todos os bancos: muitos deles querem evitar a inadimplência, que tende a surgir justamente quando os clientes precisam lidar com o pagamento de juros e não conseguem se planejar devidamente, o que acaba por gerar uma dívida.

Veja, abaixo, uma relação de instituições que já oferecem a possibilidade de envio parcelado de dinheiro e confira se você já trabalha com alguma delas:

Banco Santander;

PicPay;

RecargaPay.

O parcelamento pode ser feito em 12 ou 24 vezes, a depender das regras de cada instituição, e a taxa de juros varia, de 1,59% a 3,99%.

Veja também: Banco Central permite TAXA de transferência por Pix

Conheça outras funcionalidades do Pix

Além de enviar dinheiro parcelado para alguém (caso a instituição financeira com a qual você trabalha ofereça essa possibilidade), com o Pix você também pode contar com as funcionalidades Troco e Saque.

No Pix Troco, é possível fazer uma compra com uma das empresas cadastradas e, na hora do pagamento, que deve ser feito presencialmente, basta “pagar a mais”, e receber a diferença em dinheiro.

Se sua compra for de um produto ou serviço de R$70,00, por exemplo, faça um Pix de R$100,00 e terá R$30,00 de troco, em dinheiro vivo.

Já no Pix Saque, você pode fazer um Pix para um dos estabelecimentos cadastrados nessa funcionalidade e, depois, ir até ele para pegar o dinheiro. Funciona como se você estivesse em um caixa eletrônico, mas sem a necessidade de realmente ter que se locomover até um caixa desse tipo, que nem sempre estará perto.

Muito simples, não é mesmo?

Todas as funcionalidades e atualizações em relação ao Pix podem ser acompanhadas diretamente no site do Banco Central, no endereço www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix.

Atenção ao enviar dinheiro parcelado para alguém

Você já sabe que pode contar com o parcelamento na hora de fazer uma transferência via Pix, mas não esqueça que cada instituição pode oferecer esse serviço da forma como achar melhor.

As taxas de juros, por exemplo, são variáveis justamente por que cabe a cada instituição escolher se irá cobrar essa taxa e determinar seu valor.

Portanto, não deixe de se informar corretamente e, principalmente, não deixe de se programar para conseguir não só enviar dinheiro parcelado para alguém, mas, também, honrar com o pagamento de cada parcela. Assim, você não só conseguirá fazer uma transferência para alguém de forma parcelada, como também ficará longe da inadimplência.

Veja também: Como comprar PARCELADO no Pix e sem cartão de crédito