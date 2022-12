Cansado de levar MULTAS? Lei mudou e exige atualização dos motoristas

Se tem uma coisa que nenhum brasileiro gosta, é de levar multas, principalmente quando a multa ocorre por uma distração ou algum motivo considerado ‘fútil’ pelo condutor. Agora, a lei mudou e requer que todos estejam atualizados, portanto, confira as novidades e evite receber aquela ‘cartinha’ em sua casa do detran da sua região.

Novas regras deverão ser seguidas desde logo

Quando se trata de dirigir em rodovias, há várias regras que devem ser seguidas. Uma das principais é o uso de faróis durante o dia, o que muitos questionam. Lembrando que agora, tal lei sofreu modificações e não é mais necessário usar o farol ligado durante este período em rodovias de pista dupla, entretanto, em pistas simples e durante a noite ainda é algo obrigatório.

A lei em questão foi revogada, mas inúmeros condutores ainda utilizam os faróis ligados nas estradas, provavelmente, porque já pegaram o hábito de assim fazê-lo. Exceto os caminhoneiros que já não usam os faróis ligados durante o dia.

A obrigatoriedade do uso de faróis nas estradas durante o dia, foi apenas uma das inúmeras mudanças que o Governo Federal realizou nas leis de trânsito do Brasil. Mas como tudo, as opiniões são diversas.

Algumas das medidas impostas por Bolsonaro, por exemplo, tiveram uma taxa de aprovação excelente, como a pontuação na CNH e também o tempo de validade dela. Anteriormente, a CNH era válida por 5 anos, agora, ela é válida por 10 anos.

As regras sobre a pontuação da CNH também mudou

E acerca da pontuação de acordo com as infrações no trânsito, elas serão classificadas em: Leves; Médias; Graves e Gravíssimas. Anteriormente o condutor tinha a carteira suspensa logo após atingir 20 pontos, agora, ela só será suspensa após atingir 40 pontos.

Todavia, por mais que o limite seja maior, o condutor ainda perderá sua habilitação caso cometa infrações gravíssimas, de acordo com o CTB. Como por exemplo:

Dirigir sob efeito de álcool;

Forçar passagem entre os veículos;

Dirigir em uma velocidade superior a 50% da vida;

Interromper a circulação da via sem prévia autorização;

Promover rachas no trânsito;

Disputar corridas nas ruas/rodovias;

Não realizar o teste do bafômetro quando solicitado pela autoridade competente;

Transpor bloqueio viário policial sem autorização.

Portanto, faz-se necessário a atualização do condutor mensalmente sobre as regras de trânsito. Não é comum, mas pode ser que uma nova regra seja alterada e é importante que ele esteja atento a isso. Além de saber os locais onde há a presença de radares, desse modo, há como evitar multas bobas que poderiam ser evitadas caso o condutor tivesse ciência acerca dos locais de fiscalização.

E lembrando sempre, que álcool e direção nunca são uma boa combinação, visto que os perigos de dirigir alcoolizados são inúmeros. Isto é, se beber, não dirija.

