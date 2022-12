Novo crédito “SURPRESA” da Caixa! Consiga até R$ 1.000

Que tal começar o ano com o pé direito e dinheiro no bolso? A Caixa Econômica Federal iniciou uma parceria com o Sebrae que promete mudar a vida de milhares de brasileiros – mais precisamente, das mulheres. A parceria garante acesso ao crédito, a fim de motivar o empreendedorismo das mulheres. Com isso, é possível obter até R$ 1 mil reais em questão de segundos e dar um upgrade em seu pequeno negócio.

Como funciona o acesso ao crédito?

Segundo informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, mais de R$ 1 bilhão de reais será liberado para integrar uma nova linha de crédito – sendo exclusiva para as mulheres, o programa ‘Caixa para Elas Empreendedoras’.

Entretanto, é válido apenas para mulheres que estão começando agora a empreender ou já encontram-se no mercado há algum tempo e precisa de uma pequena ajuda para dar um upgrade no mercado – visto que os valores não são tão exorbitantes.

Bem como citado, o programa envolve todas as mulheres que desejam empreender, mas possui ênfase especial nas que estão começando e principalmente nas que ainda não conseguiram engajar no mercado e formalizar seu pequeno empreendimento.

É possível obter até R$ 1 mil reais + capacitação

Incrível, né? Entretanto, é necessário se atentar as regras do programa. Antes de aderir ao crédito e obter a capacitação gratuita dada pelo Sebrae, é necessário que as mulheres formalizem o seu negócio, através da modalidade (MEI – Microempreendedor individual).

Logo após passar dessa fase inicial, as mulheres irão conseguir obter o acesso ao crédito de até R$ 1 mil reais e obter cursos de capacitação profissional, a fim de obter uma melhor performance na gestão de seus negócios.

Embora esteja no mesmo paralelo de alguns negócios já existentes, a grande vantagem é que até mesmo mulheres que estão com o nome vermelho na praça podem solicitar o crédito.

É interessante lembrar que a formalização do negócio como MEI pode ser realizada e aprovada em menos de 24 horas – obtendo assim várias vantagens e um CNPJ válido.

Como solicitar o crédito de até R$ 1 mil reais para mulheres empreendedoras?

É bem simples! Basta ir até uma agência Caixa Econômica e buscar pelo programa ‘Caixa para Elas’. Embora seja um valor baixo a princípio, ele torna-se apenas uma ponta de um grande iceberg.

Isto é, após sete meses de CNPJ válido, as clientes poderão contratar empréstimos muito maiores e com taxas de juros bem baixos ao ser comparadas com outras modalidades do mercado, conseguindo até R$ 12 mil de empréstimo oriundos do Fundo de Aval para as Micros e Pequenas Empresas (Fampe).

E não para somente por aí, após 12 meses de atividade recorrente, as mulheres conseguem obter valores acima de R$ 12 mil por intermédio do Pronampe – ambos são programas de incentivo ao pequeno empreendedor.

Está esperando o quê? Solicite agora mesmo o seu crédito.