Prepare o BOLSO! Valor do IPVA 2023 irrita os motoristas no Brasil

Se tem uma coisa que Brasileiro não gosta de fazer é pagar impostos, contudo, é obrigatório. Portanto, se você paga IPVA, fique ligado, pois os valores serão reajustados e assustaram o bolso de quem precisa pagar. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, mais conhecido como IPVA, é um tributo obrigatório para quem é dono de automóveis. E agora, em 2023, o valor irá mudar. Ainda não se sabe o valor exato, mas a previsão é que fique bem mais caro do que o valor atual, veja as tendências.

Entenda como funciona o cálculo do IPVA

Vale salientar que o valor do tributo é proporcional ao tipo de veículo, ano e modelo. Em regra, quanto mais caro for o carro, maior será o valor pago no IPVA. Todavia, fique ligado às regras do seu estado, pois de acordo com o Governo Estadual local, é que os valores são definidos. Ou seja, cada local tem suas próprias regras e regulamentações acerca do IPVA.

A priori, segundo os especialistas do ramo, a previsão infelizmente é que o IPVA sofra um reajuste das suas taxas neste novo ano que irá entrar. Assim, os donos de veículos que são obrigados a pagar tal tributo, terão uma surpresa desagradável no momento de emitir o boleto, por conta da elevação que irá ocorrer.

Até agora, nenhum calendário sobre os novos valores foi divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Entretanto, todos estão esperando que ao entrar o mês de janeiro, os valores sofram reajustes.

Um dos motivos que ‘ajudou’ no aumento do imposto, foi o fechamento temporário que ocorreu das montadoras aqui no Brasil, por conta do período pandêmico. Este intervalo que as fábricas passaram fechadas, fez com que tivesse uma menor oferta de veículos do ano, assim, o valor dos ‘antigos’ precisa subir, para que as contas fechem.

Quem irá sofrer mais com o reajuste do IPVA em 2023?

O valor do IPVA está diretamente ligado com o valor da Tabela Fipe para veículos usados. Embora uma estabilização esteja prevista, mas por conta do valor dos veículos até o mês de setembro deste ano ter subido, o IPVA também irá acompanhar tal tendência.

Sempre a expectativa é que os veículos mais antigos percam valor, em comparação aos atuais. Contudo, devido a pandemia, o inverso aconteceu. Por isso, o valor dos veículos usados aumentou bastante nos últimos 24 meses.

Lembrando que de acordo com o ano do veículo, há a isenção do tributo, confira

De acordo com o estado de origem do veículo, haverá a isenção do IPVA de acordo com o ano de fabricação. É interessante você conferir a partir de qual idade o veículo fica isento no seu estado. Mas os destaques são para os estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima, que ficam isentos após 10 anos. Já em Santa Catarina, eles só ficam isentos após 30 anos.

