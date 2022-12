Unimed anuncia VAGAS de emprego; veja como concorrer

Todo brasileiro com certeza conhece a Unimed, já que ela é sem dúvida alguma, uma das maiores redes assistenciais de saúde que há no Brasil. Desde 1967 ela está cuidando da saúde dos brasileiros. Além de que nos dias atuais, ela é composta por quase 400 cooperativas médicas que juntas, cuidam da saúde de 15 milhões de usuários e 73 mil empresas em todo o território nacional. Portanto, a fim de continuar esta história de sucesso, ela precisa contratar mais funcionários e o próximo pode ser você!

A Unimed é uma das empresas que lideram este segmento no Brasil

A empresa foi criada com várias finalidades, mas a principal, foi cuidar da saúde e do bem-estar dos habitantes do Brasil, por intermédio de serviços de bastante excelência. Para garantir o devido atendimento a todos, a empresa atualmente conta com 100 mil médicos, nas mais variadas especializações. Portanto, praticamente 100% dos casos que cheguem na Unimed, deve ter um médico especialista naquela área.

Pelo que foi dito, dá para perceber que ela é gigante no Brasil e com razão! A empresa consegue cobrir uma área de 70% do território brasileiro. E devido a essa trajetória responsável e sólida no mercado, agora, ela busca novos profissionais, veja para quais áreas a seguir.

Instrumentador;

Biomédico;

Recepcionista;

Auxiliar de Farmácia;

Técnico de Coleta;

Assistente de Faturamento.

Todas as vagas são para Santos/SP. Agora veja como você consegue se candidatar para tais vagas e ser mais um profissional de sucesso.

Para conseguir se candidatar, basta acessar o site 123 empregos e realizar o cadastro do seu currículo para que a empresa possa analisá-lo. Aos escolhidos, ela irá entrar em contato para repassar mais informações.

A ascensão da área da saúde

A área da saúde sempre foi importante para todo o mundo, todavia, apenas no cenário da pandemia foi que todos perceberam que de fato, ela faz bastante diferença na vida das pessoas. Inúmeros profissionais que atuavam na linha de frente dos hospitais, infelizmente, perderam a vida tentando dar vida para outras pessoas.

Por conta disso, inúmeras propostas estão surgindo no cenário político brasileiro a fim de valorizar cada vez mais, todos os profissionais da área. Portanto, esta é uma excelente hora para você se qualificar e estar preparado para as inúmeras oportunidades de emprego que irão aparecer para tal área.

Por exemplo, o próprio Governo, no próximo ano, irá investir pesado para garantir ainda mais a saúde dos brasileiros. Portanto, fique atento, pois nos próximos meses as vagas irão surgir para a área. Seja um estágio ou emprego efetivo, agarre a oportunidade, pois com certeza, é uma chance e tanto de crescimento profissional.

