Cursos gratuitos e com certificado na NOVOTEC

Você estudante que deseja aperfeiçoar seus estudos ou você que deseja começar um, abriu uma nova porta de oportunidade para você. O programa Novotec virtual, que é do estado de São Paulo, está com inscrições abertas para oito cursos totalmente gratuitos e virtuais. Os cursos seguem a linha da categoria de tecnologia de informação, idiomas e gestão.

Sabemos que a área da tecnologia está em constante crescimento, é uma área que sempre tem oportunidade aberta no mercado de trabalho, pois com o avanço da tecnologia o mercado está em busca de profissionais que realmente entendam sobre o assunto, ou seja, qualificados.

Confira quais são os oitos cursos no Novotec

1 – Banco de dados

2 – Desenvolvedor Mobile

3 – Desenvolvimento Web

4 – Espanhol Básico

5 – Finanças na Empresa

6 – Gestão Administrativa

7 – Lógica de Programação

8 – Planejamento Empresarial

Os cursos estão em constante crescimento, os profissionais dessa área são os responsáveis, muitas vezes de cuidar do sistema da empresa, recuperar quando acesso e dados forem perdidos, porém é de suma importância manter a segurança das informações dos computadores da empresa, além de criar programas e estratégias para que todos consigam utilizar o mesmo sistema sem interrupções.

Como no mercado de trabalho está faltando profissionais qualificados, a Novatec decidiu disponibilizar os cursos online devido a dificuldade de muitos (referente ao trabalho) para conseguir ir a aula presencialmente naquele determinado horário. Com isso, os cursos possuem aulas online em vídeo e atividades. As aulas serão disponibilizadas pela plataforma da Univesp: Universidade Virtual do Estado de São Paulo.

Como fazer a inscrição para os cursos gratuitos

Normalmente, sempre quando surge algum curso gratuito algum deles possuem requisitos em que o candidato deve estar englobado, pois caso contrário ele não terá chances de fazer o curso gratuitamente. Segue abaixo os requisitos e já confira se você dentro:

Necessário ter de 14 a 24 anos

Ensino Fundamental completo

Necessário ser jovem domiciliado em São Paulo (Estado)

No caso do ensino fundamental completo, é importante destacar que os alunos do nono ano não estão inseridos, ou seja, não podem fazer o curso. Para conseguir realizar a inscrição, você deve entrar no site do Novotec nesse endereço: https://www.novotec.sp.gov.br/, lá você consegue saber mais informações sobre o curso.

Lembrando que o curso disponibiliza também o certificado, e será entregue após 3 meses da data da matrícula.

A área que essa categoria proporciona é gigante, a área da tecnologia não se baseia apenas naqueles oito cursos, é muito mais que isso, além de poder se tornar um técnico de TI, assim você também conhecerá como utilizar o computador para guardar dados e armazenamento, gerenciamento e banco de dados de determinada empresa, ou seja, é uma área em que o profissional precisa saber sobre os fluxos da informação através da tecnologia.

