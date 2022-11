Fundação abre 31 cursos totalmente GRATUITOS e a distância: melhore seu currículo!

A Fundação Roberto Marinho, conhecida como Futura, abriu vagas de cursos gratuitos e a distância para você conseguir aprimorar o seu currículo sem precisar sair de casa. Para realizar a inscrição, basta entrar no site da Futura e clicar no curso que deseja.

Hoje em dia, está constante o crescimento de cursos a distância, isso porque desde a época da pandemia da covid-19 o mundo teve que se adaptar ao home office, e com isso os estudos também. O lado positivo é que quem deseja estudar mas não tem tempo para ir em uma faculdade longe, consegue fazer de casa e no horário melhor pra ela, principalmente para quem trabalha.

Segundo dados do Correio Braziliense, no ano de 2019 os números já eram diferentes do modo tradicional, a quantidade de alunos em método EAD já ultrapassava o número de alunos em cursos presenciais, e no ano de 2021 essa porcentagem chegou a 70,5%, ou seja, cerca de 16.736.850 alunos estudando remotamente.

Confira os 31 cursos do Futura

Desenho Universal para Aprendizagem e Tecnologia Assistiva nas Escolas Geração Futura: O audiovisual na educação Tecnologias Digitais na Educação Básica Mediação, Arte e Convivência: cuidando de si e das relações para o retorno escolar presencial Cidadania Digital em Sala de Aula Jogos e Gamificação na Educação Ensino Híbrido: o que é, práticas e principais modelos Estratégias de ensino mobilizadoras do pensamento crítico e da criatividade dos estudantes Como propor tarefas capazes de desenvolver competências socioemocionais dos estudantes? Como se adaptar às metodologias de ensino remoto? Tecnologias e redes sociais: como compor iniciativas de ensino e aprendizagem? Crescer sem violência – prevenção de violências contra crianças e adolescentes Metodologias ativas nos processos de Ensino-Aprendizagem Projetos, Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e Ética na Escola Construindo pontes entre as competências gerais e as habilidades da BNCC Avaliação de Aprendizagem como processo de inclusão dos alunos Energia que Transforma – Educadores Energia que Transforma – Articuladores A escola que temos e a escola que queremos: Enfrentamento da violência e do bullying nas escolas Crescer sem violência – redução de desigualdades, proteção básica e garantia de direitos para crianças e adolescentes Trabalho e Projeto de Vida – Competência Geral 6 da BNCC Pensamento científico, crítico e criativo – Competência Geral 2 da BNCC Responsabilidade e Cidadania – Competência Geral 10 da BNCC Conhecimento – Competência Geral 1 da BNCC Cultura Digital – Competência Geral 5 da BNCC Repertório Cultural – Competência Geral 3 da BNCC Empatia e Cooperação – Competência Geral 9 da BNCC Argumentação – Competência Geral 7 da BNCC Autoconhecimento e Autocuidado – Competência Geral 8 da BNCC Comunicação – Competência Geral 4 da BNCC CAR

Os cursos prometem uma melhor capacitação e qualificação em destaque no mercado de trabalho. Um bom curso pode gerar grandes oportunidades e portas abertas futuramente, vale a pena investir no seu conhecimento. A estudo remoto trás isso, esse benefício de poder escolher o horário melhor para estudar, um horário que realmente você vai poder dedicar o seu tempo para aquele aprendizado.

Faça sua inscrição e não perca a chance de aprimorar seu conhecimento e o melhor de tudo, é que é gratuito!

