Métodos caseiros para dar adeus às OLHEIRAS; você precisa conhecer

As olheiras podem ser um sinal de cansaço e falta de sono, mas também podem ser causadas por fatores como genética, envelhecimento e alergias. Seja qual for a causa, as olheiras podem ser difíceis de disfarçar com maquiagem e podem ser um problema embaraçoso para muitas pessoas. Felizmente, existem algumas soluções naturais que podem ajudar a reduzir o aparecimento dessas olheiras, portanto, continue lendo e verás o que a indústria farmacêutica não quer que a maioria das pessoas saibam.

As olheiras são causadas pelos mais diversos motivos

Infelizmente, muitos de nós ficamos acordados até altas horas, por conta do trabalho ou para satisfazer algum desejo interno – como assistir um jogo de futebol – não importa o motivo, se ficarmos acordados além do que deveríamos, as olheiras irão aparecer. Todavia, há alguns remédios naturais que vão ajudar no combate a elas, confira cada um!

Batata

Sim, aquela que você come frita ou na forma de purê. Ela é repleta de nutrientes e propriedades que irão branquear certas áreas. Isto é, por meio de inúmeros princípios ativos, ela consegue nutrir a área que fica escura sob os olhos e deixar a região mais clara. Para usá-la, basta cortar finas fatias e manter nos olhos por 15 minutos. Caso prefira, você também pode ralar a batata e espremer o suco dela, após isso, mergulhe o líquido em pedaços de algodão e coloque nos olhos duas vezes ao dia, também por 15 minutos.

Leite

O leite também é um ótimo aliado na luta contra as olheiras, mas não é qualquer leite, é o leite cru. O ácido lático que encontra-se presente no leito, ajuda – com delicadeza – esfoliar a pele ao passo que suas propriedades hidratantes ajudam a melhorar a pele. Fazendo isso, os efeitos das olheiras ao redor de seus olhos irão diminuir exponencialmente. Para usar a técnica, basta mergulhar dois pedaços de algodão em leite cru frio e colocar nos olhos por 10 minutos algumas vezes na semana.

Chá verde

Outro aliado nesta luta contra as olheiras, é o conhecido chá verde. Ele é um dos remédios naturais mais eficazes contra elas. Por conta que a principal razão das manchas ao redor dos olhos, é o acúmulo de líquido, portanto, o chá verde irá fazer a drenagem deste líquido e desta maneira, diminuir o inchaço da região. Para isso, basta colocar um saquinho do chá sobre os olhos durante 15 minutos, o melhor de tudo é que os efeitos ficam visíveis logo no primeiro uso.

Perguntas comuns sobre o tratamento de olheiras

Se fosse para escolher, qual seria o melhor tratamento? Essa é uma pergunta bem ampla, pois o que é bom para uma pessoa, pode não ser tão bom para a outra. Mas caso queira um resultado mais rápido, use a técnica do chá verde, pois como mencionado, os seus efeitos são quase que instantâneos.

Devo mudar minha alimentação para remover as olheiras? Sim! Já ouviu aquela frase que somos o que comemos? Pois é! Tente ingerir ao máximo alimentos ricos em vitamina K em sua dieta, isso irá ajudar bastante você neste processo.

Beber bastante água, de fato ajuda? Com certeza! Tomar água da maneira correta, é um grande remédio para várias doenças, pois quando você bebe uma quantidade adequada de água todos os dias, o seu corpo irá funcionar corretamente, pois as toxinas serão liberadas.

