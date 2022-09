Importância do diagnóstico de endometriose para a saúde da mulher

A endometriose é uma das doenças que mais acometem as mulheres em seus anos reprodutivos e, se não tratada, as consequências podem ser prejudiciais à saúde da mulher.

Diante disso, pouca atenção é dada ao ir ao ginecologista, pois ao examiná-lo pode-se detectar a presença da doença.

Independentemente da idade, a doença afeta uma em cada seis mulheres que menstruam regularmente, um fator assustador devido à sua alta prevalência em pouquíssimas mulheres.

Nesse sentido, conhecer os sintomas e detectar a doença com antecedência pode garantir um tratamento específico e aliviar o desconforto que a doença pode causar ao paciente.

Se você quiser saber mais sobre as características dos sintomas e os tipos de tratamento para a endometriose, siga nossas informações separadas abaixo deste artigo.

Quais são os principais sintomas da endometriose?

Um dos principais sintomas da endometriose é a dor abdominal intensa, comumente conhecida como cólica menstrual.

As cólicas são dores comuns nesse período, mas o que difere do normal é a intensidade e a frequência da dor.

Outros sintomas, como dor durante o sexo, ao ir ao banheiro ou ao urinar ao evacuar, também indicam o distúrbio, principalmente se ocorrerem durante a menstruação.

Diarréia e resfriado intestinal podem causar desconforto e podem ser confundidos com sintomas menstruais normais, porém, se esse efeito nunca ocorrer, pode ser mais um sinal de endometriose.

Para as mulheres que fizeram cesariana, um dos sintomas é um caroço no abdômen, que pode causar dor durante a menstruação.

No entanto, as mulheres que não tiveram um bebê por cesariana também podem notar um inchaço na área do umbigo e devem consultar um médico.

Como identificar e diagnosticar com precisão a doença?

Para qualquer diagnóstico, todas as dúvidas sobre a doença devem ser esclarecidas e todos os sintomas devem ser considerados.

Dessa forma, após consulta com um especialista, ele solicitará uma série de exames para obter um diagnóstico mais preciso.

Os exames necessários incluem ultrassonografia transvaginal, ressonância magnética e palpação vaginal.

Como um diagnóstico de câncer, a endometriose pode ser encontrada em muitas partes do corpo, incluindo a bexiga e o intestino.

Que tipos de tratamentos são oferecidos?

O tratamento da endometriose depende muito da gravidade da doença e da frequência dos sintomas, da idade da paciente e do desejo da mulher de ter filhos, pois uma das consequências mais graves é a infertilidade.

Portanto, os sintomas podem ser tratados com medicamentos e hormônios que reduzem o desconforto da doença.

Por fim, a cirurgia da endometriose promete tratar as lesões e remover as causadas pela doença, procedimento conhecido como laparoscopia.

Cuidar da saúde de uma mulher é um ato de valorizar a vida, por isso não deixe de consultar seu ginecologista e fazer os exames necessários para descartar qualquer diagnóstico de condições como endometriose.