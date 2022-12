Mais do que Uber e 99; 4 aplicativos podem ser vantajosos para corridas

Reconhecidos como os aplicativos de transporte mais famosos do Brasil, Uber e 99 não estão sozinhos no mercado.

Para combater falhas deixadas por estes apps e tornar as corridas mais vantajosas, um conjunto de concorrentes foi criado e já está em operação há algum tempo.

Os usuários, porém, precisam se atentar aos locais nos quais é possível recorrer a essas outras opções de aplicativos, uma vez que nenhuma delas opera em todo o país.

Por que outros aplicativos estão substituindo os apps Uber e 99

Encontrar pessoas que estejam insatisfeitas pelos serviços prestados pela Uber e pela 99 não é uma tarefa difícil.

De um lado estão os usuários, que dia a dia tecem mais reclamações a respeito de cancelamentos de corridas e demora no atendimento. E do outro estão os motoristas, que se veem desvalorizados diante dos baixos valores repassados a eles.

Este segundo caso, por sinal, influencia diretamente no primeiro.

Afinal, o cenário de incertezas e baixo retorno financeiro faz com que os motoristas de fato cancelem corridas sempre que acharem necessário, de modo a darem preferência para aquelas que lhes manterão em segurança, não danificarão seus veículos e pagarão um pouco melhor.

E é justamente diante desta carência de aplicativos de transporte que sejam vantajosos para quem dirige e para quem solicitada as corridas que novos apps foram criados e já estão em funcionamento.

Eles estão longe de ter o grande número de cadastros que Uber e 99 possuem, por exemplo, mas não deixam de ser uma esperança para quem busca um serviço (e um trabalho) com mais qualidade.

Os aplicativos de transporte que prometem ser mais vantajosos

São, ao todo, 4 aplicativos de transporte indicados para quem quer viajar, e dirigir, com mais vantagens:

1. Cabify

Presente em 4 capitais brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte), tem como uma de suas principais características a vantagem de permitir que o usuário personalize detalhes da viagem antes mesmo de entrar no veículo.

Caso queira ouvir música, por exemplo, pode fazer o pedido direto no app, assim que solicitar a corrida.

2. Easy

Atua somente no estado de São Paulo (por enquanto) e tem como “plus” o chamado EasyGo.

Esse serviço permite que o usuário solicite um motorista particular, para garantir ainda mais exclusividade às suas corridas.

3. Wappa

Está presente em 750 cidades do Brasil e, com experiência de aproximadamente 3 anos de mercado, oferece duas opções de escolha: as corridas, semelhantes às que Uber e 99 oferecem, e os serviços de táxi.

Foram estes últimos, por sinal, que inspiraram a criação do aplicativo.

O quarto e último app se chama Lyft: ele também foi criado como uma alternativa para quem quer fugir de trabalhar ou viajar com as gigantes do mercado, mas os esforços para que ele viesse para o Brasil ainda não surtiram efeito.

Em seu site oficial, o aplicativo oferece informações em português. Porém, na lista de cidades atendidas, mostra-se atuante apenas no Canadá e nos Estados Unidos. O que não deixa de ser uma vantagem, para quem viaja para esses países.

Todos os aplicativos mencionados acima estão disponíveis para download tanto na Play Store quanto na App Store. Para encontrá-los, basta digitar o respectivo nome no campo de busca.

