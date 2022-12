Prints do WhatsApp foram BLOQUEADOS? Usuários estão com medo da mudança

O WhatsApp é um dos aplicativos mais famosos no Brasil e o principal para troca de mensagens. Porém, além desta principal funcionalidade, ele oferece muitas outras, ficando cada vez mais indispensável no dia a dia dos brasileiros.

As atualizações cada vez mais frequentes estão sendo observadas desde que o app passou a fazer parte da empresa Meta, aquela de Mark Zuckerberg, responsável também pelo Facebook e Instagram.

Dessa forma, os recursos animam os usuários, quem vem percebendo sua experiência sendo melhorada a medida em que recursos são disponibilizados.

Pensando nisso, vamos te mostrar quais foram as atualizações mais recentes e quais estão sendo trabalhadas para serem lançadas em breve.

WhatsApp no Brasil

Você sabia que o Brasil é o segundo país que possui o maior número de usuários? Nesse caso, ficamos apenas atrás da Índia, com seus mais de extraordinários 1 bilhão de habitantes.

Além disso, um outro dado disponibilizado recentemente diz que mais de 99% do aparelhos celulares do Brasil possuem o WhatsApp baixado. Mas, afinal, o que explica esse sucesso todo por aqui?

Lançado em 2009 nos Estados Unidos, o WhatsApp chegou no Brasil no mesmo ano, entretanto, o aplicativo já pegou por aqui logo de cara, ao contrário do que aconteceu em seu país de origem, o que pode ser explicado por alguns fatores.

Bom, é bem provável que o WhatsApp não tenha feito tanto sucesso assim nos EUA porque lá, a ferramenta de envio de mensagens, o SMS, não é taxada.

Dessa forma, o lançamento de um aplicativo que precisaria ser baixado para, até então, fazer as mesmas funções que um SMS não possuía forte apelo.

Por outro lado, no Brasil, o SMS é pago. Sendo assim, o WhatsApp alargou as possibilidades de trocas de mensagens e se difundiu rapidamente por aqui.

Veja também: Quando será possível fazer PAGAMENTOS por WhatsApp? Esta é a previsão

Recursos lançados recentemente

Na tentativa de melhorar a experiência do usuário, o WhatsApp vem, com cada vez mais frequência, lançando recursos bastante úteis e interessantes, que são eles:

Reação com emoji em mensagens, seja em grupos, seja em conversas privadas; Aumento da capacidade de compartilhamento, possibilitando a troca de documentos maiores; Inclusão de mais pessoas em chamada de grupo por voz e vídeo; Uso de enquetes feitas pelos usuários; Tirar o “online” do perfil, mesmo se o usuário estiver ativo no aplicativo; Saída silenciosa de grupos.

Veja também: Dá para consultar CPF e CNPJ pelo WhatsApp; veja como

O que ainda está por vir

Em meio a tantas mudanças, outros recursos estão sendo trabalhados e devem ser lançados em breve. Alguns, inclusive, já estão em fase de testes em alguns aparelhos.

Dentre as previsões, uma delas ganha destaque: o bloqueio de prints no aplicativo, que não irá mais permitir que capturas de tela sejam feitas em determinados casos.

Visto que o WhatsApp já se consolidou como um app multifacetado e cheio de usos possíveis, existem também aquelas mensagens mais privadas e, até mesmo, de cunho sigiloso.

Dessa forma, ao bloquear essas capturas, o aplicativo contribui para a melhoria da privacidade do usuário. A ideia inicial é lançar o recurso para as mensagens de visualização única e a atualização deve estar disponível em breve.