CONFIRMADO! Benefício extinto em 2019 voltará em 2023

Vitória dos brasileiros! Após um embate de propostas, um projeto mais concreto foi apresentado e promete auxiliar milhões de famílias brasileiras em 2023.

De acordo com a equipe de transição do futuro governo, benefício extinto em 2019 volta em cena e com melhorias significativas em relação aos anos anteriores.

No entanto, muitos brasileiros ainda se sentem fora da discussão e possuem dúvidas quanto o funcionamento dos benefícios de assistência para o ano que vem.

Pensando nisso, separamos todas as informações mais importantes para você ficar por dentro das atualizações.

Afinal, o Auxílio Brasil acabará agora em dezembro? E em relação ao ano que vem, qual será o valor do principal benefício de transferência de renda do país? Entenda essa e mais questões.

O Auxílio Brasil vai acabar?

Agora que a PEC de Transição (Proposta de Emenda Constituição) foi aprovada no Senado em votação que aconteceu nesta semana, o destino do Auxílio Brasil já foi traçado.

No entanto, é importante ressaltar que as famílias beneficiadas não ficarão desamparadas pelo Governo Federal com a troca de gestão ou a substituição de programas, visto que auxílios continuarão sendo pagos, com os mesmos objetivos e abrangendo os mesmos públicos.

Apesar disso, é preciso estar atento com algumas exigência que poderão fazer com que seu benefício seja cancelado. Por exemplo, é exigido que o CadÚnico dos membros da família estejam sempre atualizados de acordo com as informações corretas.

Último calendário de pagamento do ano do Auxílio Brasil

Apesar dos apontamentos, ainda não está certo de que janeiro de 2023 já contará com a extinção do Auxílio Brasil. No entanto, antes disso, o pagamento de dezembro ainda está para ser liberado.

De acordo com o calendário do benefício, as parcelas deste mês serão adiantadas e pagas antes das festividades de Natal e final de ano. Dessa forma, os pagamentos começarão a serem disponibilizados em conta a partir da próxima segunda-feira, no dia 12 de dezembro.

Além disso, é válido ressaltar que as parcelas são pagas de acordo com o número final do NIS do beneficiário titular da família. Sendo assim, confira as datas:

12 de dezembro (segunda-feira): NIS final 1;

13 de dezembro (terça-feira): NIS final 2;

14 de dezembro (quarta-feira): NIS final 3;

15 de dezembro (quinta-feira): NIS final 4;

16 de dezembro (sexta-feira): NIS final 5;

19 de dezembro (segunda-feira): NIS final 6;

20 de dezembro (terça-feira): NIS final 7;

21 de dezembro (quarta-feira): NIS final 8;

22 de dezembro (quinta-feira): NIS final 9;

23 de dezembro (sexta-feira): NIS final 0.

PEC aprovada no Senado! Como será o benefício em 2023?

Apresentada pela equipe de transição do governo eleito há pouco menos de um mês, a PEC dispunha de assuntos relacionados aos benefícios sociais e aos programas de transferência de renda ao buscar definir os orçamentos para o próximo ano.

Sendo assim, aprovada no Senado e em caminho ao Congresso, a PEC determina o retorno do Bolsa Família, que esteve vigente entre os anos de 2003 e 2019, quando foi substituído pelo Auxílio Brasil.

No entanto, de acordo com as propostas, o Bolsa Família retornará com melhorias em relação ao período anterior. Agora, é esperado que as parcelas sejam, em média, de R$ 600 por família com adicional de R$ 150 por criança de até seis anos.

Além disso, a PEC propõe uma retirada total do programa do teto de gastos, fazendo com que, caso aprovada, os recursos já disponíveis sejam destinados à melhoria e ampliação de outros programas de assistência social.