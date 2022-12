Começa semana que vem! Auxílio de R$ 712 deve cair na CONTA

Neste mês de dezembro ocorrerá o pagamento para os beneficiários do Auxílio Brasil junto com o Auxílio Gás, ao total, os beneficiários receberão um valor de R$ 712,00 (R$ 600 do Auxílio Brasil mais R$ 112,00 do programa Auxílio Gás). O valor acumulou porque teve uma junção dos dois programas sociais que são pagos pelo Governo Federal. O calendário oficial já foi divulgado.

No entanto, vale destacar que para a pessoa conseguir receber neste final de ano uma parcela maior, ou seja, esse valor de R$ 712,00, é necessário que ela esteja inscrita em ambos os programas, se caso não, a pessoa irá receber o valor normal do programa ao qual está cadastrada pelo CadÚnico (programa que ajuda o Governo Federal ter o controle da situação das famílias brasileiras de baixa renda).

Vou poder receber normalmente os R$ 712 ou preciso solicitar algo?

A resposta é sim! Para a pessoa que está cadastrada nos dois programas irá receber normalmente, não precisa solicitar nada. Como informado acima, esse valor irá ocorrer devido o Governo decidir juntar nesse fim de ano os dois programas para ser pago em uma única vez e encerrar o ano de 2022. Com certeza, esse benefício com esse valor irá ajudar muitas famílias, ainda mais por ser um período de festas.

No entanto, esse valor do Auxílio Brasil R$ 600 e o valor do programa do Auxílio Gás R$ 112,00 só está confirmado até esse ano, para 2023 não se sabe ainda se esse valor integral irá continuar ou se voltará a ser pago como antes, um valor menor. O valor do programa Auxílio Gás, por exemplo, teve o aumento para R$ 112,00 devido a Agência Nacional do petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ser a responsável por adequar o preço do botijão de gás.

É importante ressaltar que esse valor de R$ 712 é oque muitos esperam mas não é um valor fixo, pois o preço do gás de cozinha ainda pode ter uma variação até os pagamentos começarem a serem feitos que será a partir do dia 12 de dezembro. O Ministério da Cidadania ainda irá se pronunciar sobre essa ação. Já para o ano de 2023, algumas ações também dependerão da nova equipe petista que tomará a frente do governo, ou seja, a PEC de transição foi criada para isso.

Segundo informações, para esses dois benefícios permanecerem com o mesmo valor no ano de 2023 será necessário a equipe petista trabalhar bastante para conseguir segurar os valores, caso não consiga, o Auxílio Brasil voltará para o valor original de R$ 400 e o Auxílio Gás apenas a metade.

Confira o calendário oficial de 2022 do pagamento do auxílio

Número final do benefício 1: Pagamento dia 12 de dezembro de 2022

Número final do benefício 2: Pagamento dia 13 de dezembro de 2022

Número final do benefício 3: Pagamento dia 14 de dezembro de 2022

Número final do benefício 4: Pagamento dia 15 de dezembro de 2022

Número final do benefício 5: Pagamento dia 16 de dezembro de 2022

Número final do benefício 6: Pagamento dia 19 de dezembro de 2022

Número final do benefício 7: Pagamento dia 20 de dezembro de 2022

Número final do benefício 8: Pagamento dia 21 de dezembro de 2022

Número final do benefício 9: Pagamento dia 22 de dezembro de 2022

Número final do benefício 0: Pagamento dia 23 de dezembro de 2022

