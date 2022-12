CHEGA! Estas são as profissões que se aposentam mais RÁPIDO

A aposentadoria é vista pelos brasileiros como um “descanso” depois de tantos anos de profissão para ter o direito de se aposentar a partir dos 60 anos e ficar “tranquilo”. Entretanto, sabemos que muitos trabalhos colocam a vida em risco ou até mesmo a saúde e, infelizmente, o salário do INSS não é tão alto, a maioria recebe o valor de um salário mínimo.

Porém, resolvemos fazer esse texto para avisar o que muitos brasileiros não sabem, que quando o trabalho envolve essas condições de perigo, o trabalhador pode chegar a receber uma aposentadoria especial do Instituto Nacional do Seguro Social.

Ou seja, o trabalhador que exercer alguma atividade especial, que é a qual coloca o trabalhador em riscos, que pode afetar a vida ou a saúde, os trabalhadores podem ser divididos pelas áreas de periculosidade e insalubridade. Se você trabalha desta forma, saiba que pode receber, porque você tem esse direito, corra atrás!

Qual trabalhador pode conseguir a aposentadoria especial?

O primeiro passo de todos que o trabalhador precisa saber é que para ele conseguir receber a aposentadoria especial do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ele precisa utilizar o sistema de pontos, ou seja, soma da idade mais o tempo de contribuição dependendo do grau da exposição do trabalhador ao risco. Essa regra está ativa tanto para os homens como para as mulheres.

Veja agora os requisitos:

A mulher ou o homem precisam somar a pontuação de 89 pontos, para aqueles que atuaram em trabalho de baixo risco – o tempo mínimo de contribuição para essa categoria é de 25 anos (exposição a agentes nocivos)

A mulher ou o homem precisam somar a pontuação de 76 pontos, para aqueles que atuaram em trabalho de risco moderado. Nesta categoria, o tempo de contribuição é de 20 anos (exposição a agentes nocivos)

A mulher ou o homem precisam somar a pontuação de 66 pontos, para aqueles que atuaram em trabalho de alto risco. Nesta categoria o tempo de contribuição é de 15 anos (exposição a agentes nocivos).

Conheça as profissões que se aposentam mais rápido

Alto risco: Choqueiro; Mineiros no subsolo; Perfurador de Rochas em Cavernas; Carregador de Rochas; Operador de britadeira de rocha subterrânea; Britador e Cavouqueiro.

Veja também: ALÍVIO! Esta é a melhor notícia para quem recebe Auxílio Brasil

Médio risco: Laminador de Chumbo; Extrator de Mercúrio; Carregador de Explosivos; Extrator de Fósforo Branco; Fundidor de Chumbo; Fabricante de Tinta; Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada; Moldador de Chumbo; Trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastados das frentes de trabalho e Encarregado de Fogo.

Baixo risco: Médico; Maquinista de Trem; Toxicologistas; Gráfico; Mineiros de superfície; Químicos Industriais; Metalúrgico; Mergulhador; Foguista; Jornalista; Motorista de ônibus; Motorista de caminhão (com mais de 4000 toneladas); Técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos; Técnico de radioatividade; Operador de Raios-X; Transporte ferroviário; Transporte urbano e rodoviários; Operador de Caldeira; Trabalhadores em extração de petróleo; Operador de Câmara Frigorífica; Pescadores; Perfurador; Pintor de Pistola; Professor; Recepcionista; Soldador; Supervisores e Fiscais de áreas com ambiente insalubre; Tintureiro; Torneiro Mecânico; Trabalhador de Construção Civil (Grandes Obras) e Vigia Armado.

Veja também: Dá para SACAR R$ 1.000 do Fundo de Garantia pelos trabalhadores