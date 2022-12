Dá para SACAR R$ 1.000 do Fundo de Garantia pelos trabalhadores

O período de final de ano é, geralmente, o momento mais cheio de gastos. Isso porque, além daquelas contas fixas, é hora de comprar presentes, reservar dinheiro para os impostos como IPTU e IPVA, pagar apostilas e o material escolar das crianças, e mais.

Nesse sentido, é sempre bom contar com uma renda extra e inesperada. Sendo assim, há um valor disponível para o saque para muitos trabalhadores que ainda não resgataram o seu FGTS extraordinário.

Isso porque há um valor contido no Fundo de Garantia destinado aos trabalhadores que possuem saldo na conta e, muitos deles, ainda não sabem que têm o direito de saque, por não saber, até mesmo, da existência desse dinheiro.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, há bilhões de reais parados nessas contas e o prazo disponível para sacar esse valor já está acabando!

Sendo assim, para aqueles que ainda possuem dúvidas a respeito do benefício e não sabem como proceder, separamos todas as informações necessárias para que esse dinheiro não passe despercebido.

Para isso, veja tudo o que você precisa fazer para saber se você tem o direito ao saque extraordinário do Fundo de Garantia.

Entenda o saque extraordinário do FGTS

São bilhões de reais disponíveis nas constas Caixa aos trabalhadores mas muita gente não sabe. Além disso, o dinheiro só estará liberado até o dia 15 de dezembro.

Caso você tenha algum saldo disponível para o saque extraordinário do FGTS, você pode movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem.

Mas, afinal, a que se refere esse valor?

De acordo com o portal oficial do Saque Extraordinário, disponível pelo site da Caixa (fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/saque-extraordinario.aspx), “o Saque Extraordinário do FGTS, instituído pela Medida Provisória nº 1.105/22, ocorrerá uma única vez, considerando o saldo disponível na data de realização do débito na conta do Fundo, até o limite de R$ 1 mil por trabalhador”.