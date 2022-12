Caixa anuncia NOVIDADES do saque-aniversário para 2023! Confira

Melhor presente não há, né? O saque-aniversário é uma das modalidades mais adotadas do Fundo de Garantia – na qual todos os anos, no mês de seu aniversário – o trabalhador consegue realizar o saque de uma parte do dinheiro que encontra-se disponível na ‘poupança’ de garantia. Entretanto, como citado acima – é necessário estar atento as respectivas datas, a fim de conseguir consultar e sacar o benefício a tempo. Sendo válido ressaltar que o saque-aniversário é meramente opcional, há alguns dias o calendário de 2023 foi divulgado e surpreendeu os brasileiros.

Saque-aniversário em 2023

Garantido por lei, o saque-aniversário permite que os brasileiros saquem uma parte do saldo contido em sua conta do FGTS – e isso pode ser feito todos meses. Entrementes, é algo opcional – caso não seja sacado anualmente, o benefício será acumulado e poderá ser resgatado na modalidade padrão – após uma demissão sem justa causa.

Desse modo, é liberado entre 5-50% do valor contido no Fundo de Garantia – e deve ser solicitado através do Aplicativo FGTS. Visto que é uma modalidade fixa, caso o trabalhador deseje voltar para a sistemática, é necessário solicitar a mudança – que só será válida a partir do primeiro dia do 25° mês na qual ocorreu a alteração.

Entrementes, é válido ressaltar que o saque-aniversário é regido por um calendário anual – que já encontra-se disponível e poderá ser consultado logo abaixo.

Calendário do saque-aniversário 2023

Logo abaixo, estará contido as datas do saque-aniversário para o ano de 2023. Visto que o trabalhador poderá realizar o saque de seu benefício no mês do seu aniversário – dentre os dias limites contidos no calendário. Exemplo: trabalhadores que nasceram em fevereiro, poderão sacar o benefício entre o dia 1 e 29 de abril.

Portanto, após a consulta do FGTS 2023 é possível sacá-lo indo até uma Agência Caixa ou até uma Casa Lotérica – sendo necessário estar com os documentos de identidade e número de cadastro.

Como consultar FGTS 2023 e modalidades de saque

É possível consultar o saldo contido no Fundo de Garantia através do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS – ou através do telefone 0800 724 2019. Necessitando informar apenas a data de nascimento e o número do NIS; sendo necessário que os dados estejam devidamente atualizados.

Entrementes, é importante salientar que existem vários outros métodos de saque para o FGTS. Sendo o saque-aniversário somente um deles – inclusive, é possível até mesmo fazer empréstimo consignado usando o valor do FGTS; entretanto, em caso de demissão o saldo contido no fundo será bloqueado até o débito total da dívida.

Caso queira saber outras modalidades de saque do FGTS, não deixe de conferir nosso artigo exclusivo que lista as 15 principais modalidades de saque do FGTS.