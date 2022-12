ALÍVIO! Esta é a melhor notícia para quem recebe Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa social que com certeza ajuda várias famílias que vivem na linha da pobreza, portanto, o fim dele seria algo trágico para várias pessoas. Contudo, após uma longa jornada no Congresso, saiu a melhor notícia para quem recebe o Auxílio, veja as novidades e quem irá continuar recebendo o valor pago mensalmente.

O valor que será gasto foi aprovado pela CCJ

Antes era um sonho, agora, realidade. Os senadores aprovaram a PEC da transição, após uma reunião demorada na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, o documento será analisado no Senado Federal. Para ser aprovado e seguir o seu caminho no Congresso Nacional, ele precisará dos votos de 3/5 dos senadores.

A principal polêmica sobre este tema, é a chamada licença para gastar. Isto é, não sabe-se ainda quanto o Governo Lula terá para gastar e cumprir todas suas promessas eleitorais. Todavia, a proposta aprovada na CCJ, consegue dar um parecer acerca do valor que ele terá disponível.

De acordo com o documento que foi aprovado, o Governo eleito irá trabalhar com um teto de gastos superior ao usado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. A esperança é que o teto tenha um valor acrescido de R$ 145 bilhões em relação ao atual teto. Lembrando que a equipe de transição estava pedindo um teto de R$ 200 bilhões.

Lembrando que a mudança no valor do orçamento, não irá prejudicar os pagamentos dos benefícios sociais, como é o caso do Auxílio Brasil. No caso, o que eles queriam era um acréscimo no teto. O atual Governo já estava inclinado a liberar R$ 105 bilhões para os pagamentos do Auxílio Brasil em 2023. Portanto, na prática, o novo Governo irá usar os R$ 105 bilhões que já estavam previstos, mais o novo valor de R$ 145 bilhões.

O Auxílio Brasil está dentro dos planos do novo Governo

A principal finalidade do dinheiro, será cumprir as propostas de campanha que Lula fez. Como o auxílio base de R$ 600 e o adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos de idade. E a aprovação da PEC agradou bastante o mercado financeiro, visto que o dólar estava em queda e a bolsa registrou uma considerável subida, claro, em relação aos demais dias.

O mercado ficou animado por conta que na proposta aprovada, não há a possibilidade de um furo no teto de gastos do Governo. Já que anteriormente eles queriam a liberdade de gastar R$ 200 bilhões fora das devidas regras fiscais que tinham sido estabelecidas anteriormente.

E por conta da alteração, os grandes ‘peixes’ do mercado financeiro se acalmaram. Neste novo cenário, é possível que Lula tenha conseguido até mais votos dentro do Congresso Nacional. Vale lembrar que o documento tem que ser aprovado até o dia 15 de dezembro, após isso não há como, visto que é nesse dia que o ano legislativo termina.

