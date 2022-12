4.500 VAGAS de emprego na C&A; veja como concorrer

O final do ano está chegando e, para as pessoas que estão desempregadas ou que querem uma nova oportunidade de emprego, temos uma ótima notícia. A empresa C&A abriu 4.500 vagas de emprego temporárias em cerca de 330 lojas ao redor do Brasil.

Segundo informações que a empresa compartilhou, a intenção é aumentar as vendas neste fim de ano no Natal e no Ano Novo dentro da C&A, para conseguir atender melhor o aumento de cliente que sempre tem nessa época.

As vagas estão bem distintas e abre oportunidade para várias áreas, entre elas:

– Operador de estoque

– Caixa

– Vendedor

– Ship From Store (pessoas que vão trabalhar na loja virtual

– Fiscais de lojas

A loja também informou que o contrato pode chegar até 60 dias trabalhados, mas a mesma também afirmou que alguns contratos podem ser beneficiados com efetivação após as férias.

Quais são os requisitos para participar do processo seletivo?

A empresa C&A divulgou informações dos requisitos para poder participar do processo seletivo e ter chances de ser selecionado, confira abaixo:

Ter 18 anos ou mais

Deve ter o Ensino Médio completo

Não precisa ter experiência da área de varejo

Esses são alguns requisitos que a loja divulgou e informou que as pessoas que passarem do processo seletivo que irão trabalhar na área de varejista da moda, terão direito a alguns benefícios, entre eles:

Refeição no local

Vale-Transporte

Treinamentos exclusivos para o setor que irá trabalhar

Os salários serão de R$ 1.290,00 para cima, tudo irá depender da sua função que a pessoa irá ser encaminhada.

Como participar do processo seletivo?

Se você ficou interessado na vaga acima e dos benefícios, você pode fazer a sua inscrição pelo site Emprego Ligado, através desse link: https://www.empregoligado.com.br/, ou também tem a opção de se inscrever pelas agências que tem parceria com a loja C&A, como Gri Group pelo link: https://br.gigroup.com/, ou epla Global Empregos: https://www.globalempregos.com.br/.

Quando entrar em um desses sites, preencha a vaga escolhida e qual a melhor localização para você trabalhar. Lembrando que é necessário atender os requisitos que citamos acima e que foi informada pela própria empresa.

Final do ano abre muitas vagas temporárias e muitas pessoas não gostam, acham perca de tempo, porém a nossa dica é para você tentar, diversas vezes, quando o profissional se destaca e a empresa analisa um bom rendimento, o mesmo pode ser contratado na carteira e se tornar um profissional fixo da empresa. Por isso, não perca a oportunidade, o mercado de trabalho não está fácil e a C&A está oferendo vagas em vários cargos. Confira qual o mais se encaixa com você e boa sorte!

