Novo governo pode mudar REGRAS de pensões e aposentadorias?

As regras da aposentadoria e pensão já passaram por muitas reviravoltas. Da última vez que a regra mudou foi devido a Reforma da Previdência que modificou muitas ações dos benefícios para ter esse recebimento e, com isso, diversos trabalhadores ficaram desapontados. Nesse mês de novembro de 2022 a reforma completou 3 anos.

Lula (PT), presidente que foi eleito, já se levantou sobre o caso e informou que tem interesse em efetuar algumas mudanças nas regras. A equipe petista já está se programando e criando planos para que isso aconteça e que comece o ano de 2023 já com a proposta, e os benefícios como pensão por morte e aposentadoria por invalidez terão prioridade.

Mudança na pensão e na aposentadoria do presidente Lula

Foi compartilhado informações que a equipe petista governada pelo presidente Lula tem como início planos para modificar os cálculos dos benefícios pagos pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – porém o intuito principal é aumentar os vencimentos.

Como citado acima, eles querem dar preferência para os beneficiários da pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. Hoje em dia, a pensão por morte é 50% do valor integral do benefício com um adicional de 10% por vínculo. Já o Lula tem planos para que haja uma ampliação no valor do benefício para 70% ou 80% porém sem modificações na porcentagem dos vinculados.

Já no caso da aposentadoria por invalidez o valor do benefício voltaria a ser integral, hoje em dia o pagamento ocorre cerca de 60% entre as contribuições e tem também uma taxa que é considerada extra de 2% por ano quando ultrapassa os 15 anos de contribuição do beneficiário.

Qual será o impacto dessa nova regra?

Até o momento não é uma certeza que essas regras do novo presidente entraram em vigor, mas se caso sim, Lula quer alterar a regra de cálculo para assim aumentar os vencimentos, porém isso pode diminuir a economia que estava prevista pela Reforma da Previdência daqui há alguns anos.

A previsão desses cálculos para esses dois benefícios que Lula quer ter como prioridade: pensão por morte e aposentadoria por invalidez, está dentro de um relatório sobre a Previdência e estará englobada dentro dos cem primeiros dias de mandato de Lula.

Se caso essas novas regras entrarem em vigor, esses benefícios que terão preferências (pensão por morte e aposentadoria por invalidez) ambos não receberão um valor a mais do salário mínimo integral. E, infelizmente, as famílias que já recebiam e estavam com um valor fixo e exato vão ter que se adaptar ao novo valor, e que será menor.

No entato, não há nada confirmado por exato se realmente vai entrar essa nova regra, o que resta é esperar a troca de ano e a troca do governo para ter mais informações.

