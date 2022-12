NOVA FUNÇÂO do Nubank para aumentar limite do cartão; como funciona

Por meio de uma nova função do Nubank, você poderá ter mais limite na hora de fazer suas compras no crédito, o que pode ser útil principalmente no caso de imprevistos.

Essa função, porém, veio ao mercado acompanhada de ressalvas que devem ser do seu conhecimento caso você queira realmente manter sua vida financeira em dia.

Continue a leitura deste artigo até o final para entender mais sobre o assunto e saber como ter mais limite o quanto antes.

Como funciona a nova função do Nubank e como aumentar o limite do seu cartão por meio dela

Por meio de sua nova função, anunciada em 2021, o Nubank permite que cada usuário tenha uma quantia de reserva, a ser usada como uma espécie de limite.

É o próprio usuário que determina qual será essa quantia, devendo mantê-la dentro da seção Dinheiro Guardado, para que ela funcione como um saldo extra de crédito junto ao banco.

Falando literalmente, o limite propriamente dito, do seu cartão de crédito, não aumenta. Porém, como você sempre terá saldo suficiente para que o banco possa quitar a fatura caso você mesmo não a quite, o limite também não irá diminuir com o tempo, uma vez que você estará honrando com seus pagamentos.

Em outras palavras: essa nova função do Nubank funciona como um “limite reserva” para o caso de uma emergência, e não como um limite atrelado diretamente ao cartão.

Uma alternativa ao limite tradicional

A princípio, esta nova função do Nubank pode parecer desanimadora. Mas, na verdade, nada mais é do que uma alternativa inteligente ao limite tradicional como o conhecemos.

Caso você esteja em busca de mais limite por receio de não conseguir honrar com suas contas, por exemplo, poderá recorrer a essa função para ter mais tranquilidade, guardando determinada quantia mês a mês, ao invés de ter que recorrer à solicitação de aumento.

Solicitação essa que, no que diz respeito ao Nubank, é vista como uma das mais burocráticas pelos usuários.

A instituição bancária exige que o solicitante informe o motivo pelo qual está solicitando mais limite no cartão de crédito, e faz uma análise criteriosa do histórico de gastos do mesmo.

Aumente suas chances de ter mais limite em seu cartão Nubank

Ao recorrer à nova função de limite reserva do Nubank e começar a utilizar, com frequência, o valor guardado para pagar suas faturas, você realmente terá mais tranquilidade.

Mas, por outro lado, estará mostrando ao banco que, por algum motivo, não está conseguindo pagar essas contas sem precisar recorrer à reserva. E isso, de alguma forma, pode ser prejudicial para o seu histórico.

O ideal é aderir ao Dinheiro Guardado como precaução e, enquanto isso, adotar medidas que te ajudem não só a ter mais limite no seu cartão, mas, também, e principalmente, ter um bom score. Medidas essas que incluem, entre outras coisas, focar em ter somente os gastos que cabem dentro do seu orçamento.

Como dizem: o ideal, sempre que possível, é jamais gastar mais do que você ganha.

