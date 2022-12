Serasa Limpa Nome PRORROGADO! 99% de desconto nas dívidas

A empresa Serasa está dando mais uma oportunidade para as pessoas encerrarem o ano de 2022 com tudo, ou seja, quitando todas suas dívidas para começar 2023 sem contas a pagar, é uma grande chance de colocar a vida financeira em prioridade e se organizar. Devido a isso, o Feirão Serasa Limpa Nome 2022 foi prorrogado até o dia 23 de dezembro.

E tem mais, você tem chance de negociar a sua dívida, para ter o seu nome limpo novamente, com cerca de 267 empresas e pagar essas contas por Pix, são muitas empresas que também estão junto com o Serasa nessa busca que quitar maior dívidas possíveis, então participando bancos, universidades, empresas de telefonia, entre outros.

Como é a forma de pagamento e em quantos dias libera o nome do Serasa?

Segundo o comunicado da empresa Serasa, as pessoas não irão precisar sair de casa para fazer a negociação da dívida e as operações tem duração de 3 minutos, e neste ano, o pagamento pode ser via pix, já que é o mais utilizado hoje em dia, até mesmo em acordos parcelados.

Muitas pessoas não sabem, mas assim que a pessoa conseguir pagar a dívida, a empresa ao qual fez a negociação tem até 5 dias úteis para tirar o nome do Serasa.

Siga as instruções e pague pelo aplicativo Serasa

No Play Store está disponível o aplicativo Serasa, tanto para Android como iPhone. Preencha todo o cadastro pois quando entrar no app suas informações já estarão lá. Clique na opção “ofertas” (aqui irá aparecer todas suas dívidas e os descontos, escolha a dívida Confira a sugestão de desconto, se caso aceitar finalize o pedido. E será gerado um boleto para fazer esse pagamento.

Quero participar do Feirão do Serasa

O melhor de tudo é que para participar do Feirão Limpa Nome 2022 a pessoa não precisa sair de casa, pode resolver tudo pelo celular. Pode entrar no site do Serasa, site do Limpa Nome e no aplicativo Serasa.

A empresa também disponibilizou esses atendimentos através da central de atendimento pelo número 0800 591 122 e também pelo WhatsApp (somente mensagem) 11 99575-2096, não se pode esquecer de inserir o CPF e informações para o cadastro.

Se caso a pessoa preferir fazer essa negociação pessoalmente, basta ir até uma agência do correio e levar o RG ou CNH e pagar uma taxa pequena de R$ 3,60.

A nossa dica é para que você não perca a chance de terminar o ano de 2022 com o nome limpo e quintando todas as dívidas. A frase “Ano novo e vida nova” é a pura verdade, começar o ano de 2023 sem dívidas deve ser a melhor coisa para conseguir uma educação financeira.

