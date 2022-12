Novidade do WhatsApp promete agradar os usuários que gostam de ficar “SOZINHOS”

O Brasil é o país que possui o segundo maior número de usuários do WhatsApp, ficando atrás apenas da Índia, país com mais de um bilhão de habitantes. Há uma série de fatores que fizeram deste um aplicativo de sucesso por aqui.

Chegando a alcançar mais de 99% dos aparelhos celulares no Brasil, o WhatsApp já se firmou como uma ferramenta de utilidade indispensável. Isso porque seus recursos vem se aprimorando cada vez mais e em meio há muitas novidades lançadas, há mais delas por vir!

Sendo assim, veja quais são as atualizações que estão sendo trabalhadas pelo app e como elas podem melhorar ainda mais a sua experiência como usuário.

WhatsApp no Brasil: o que explica o sucesso?

O WhatsApp foi lançado em 2009 nos Estados Unidos e, no mesmo ano, ele chegou ao Brasil. No entanto, o app ficou muito mais popular por aqui do que em seu país de origem. Afinal, o que explica esse sucesso todo?

O que acontece é que nos Estados Unidos, o envio de mensagem é gratuito, ou seja, o SMS por lá não é taxado como no Brasil.

Dessa forma, um aplicativo que, inicialmente, possuía os mesmos recursos que a ferramenta de mensagem do aparelho não se fazia atrativo, sem forte apelo.

Por outro lado, no Brasil, o envio do SMS é cobrado por uma taxa, portanto, um aplicativo que faria isso de forma gratuita começou a crescer rapidamente. Para além disso, após o seu lançamento por aqui, os recursos só foram aumentando a cada atualização.

Sendo assim, para além das mensagens gratuitas, ao longo do tempo, o WhatsApp passou a oferecer chamada de voz, chamada de vídeo, compartilhamento de documentos, compartilhamento de localização, pagamentos pelo app,

Recursos lançados recentemente

Desde que o WhatsApp foi comprado pela empresa Meta, dona também do Facebook e Instagram, as atualizações ficaram mais frequentes.

Dentre as principais, destacam-se:

Reação com emoji nas mensagens;

Enquetes;

Aumento da capacidade de pessoas compartilhando uma chamada;

Aumento da capacidade de compartilhamento de arquivos, com documentos maiores.

Veja o que ainda está por vir

Além das atualizações já disponíveis, outras estão previstas para serem lançadas em breve e melhorar ainda mais a experiência do usuário.

Uma das mais esperadas é a saída silenciosa de grupos de WhatsApp, no qual será possível deixar os grupos sem com que os outros participantes vejam.

Outro recurso que deve ser liberado é o bloqueio de prints, onde o aplicativo não vai mais permitir a captura de telas em certas situações, como é o caso das mensagens de visualização única, aumentando a capacidade de privacidade oferecida pelo WhatsApp.

Além destes, o aplicativo também está desenvolvendo a opção apara aqueles que querem criar um grupo sozinho. Essa ferramenta é útil para manter um chat só para anotações, seja qual for a natureza. Até então, a solução é criar um grupo com outra pessoa e, só depois, removê-la.