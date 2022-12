Poder está com ELAS! As mulheres mais poderosas do Brasil

No Brasil, quase 20% da lista dos brasileiros bilionários são, na verdade, mulheres.

Mesmo com a desigualdade de gênero sendo notada até mesmo entre os mais ricos com fortunas inimagináveis, o sucesso feminino está em crescimento e promete, cada vez mais, ir conquistando espaço em todo e qualquer âmbito da sociedade.

Em 2022, a Forbes Brasil definiu e divulgou uma lista com as 10 mulheres mais poderosas dentre as ricassas e nós trouxemos estes nomes para você.

Sendo assim, descubra quem são e o que fazem as 05 mulheres mais ricas do país.

Forbes: afinal, o que é e o que faz essa revista?

Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é a Forbes e o que ela faz.

Criada há mais de cem anos, sua primeira edição foi publicada em 1917 nos Estados Unidos por um jornalista financeiro de mesmo nome, o Bartie C. Forbes.

Sob o slogan “The capitalist tool”, ou melhor, “A ferramenta capitalista” sob tradução livre, a revista é uma das mais famosas do mundo e trata de temas relacionados a negócios e a economia.

Atualmente, as publicações da Forbes acontecem sob regime quinzenal, ou seja, a cada 15 dias. Nesse sentido, seus artigos e reportagens originais abordam mais do que finanças, mas também indústria, investimento, marketing, tecnologia, comunicações, ciência e direito.

No entanto, a revista é mesmo conhecida pelas suas listas e rankings das pessoas mais ricas, influentes, mais bem pagas e poderosas, não só dos Estados Unidos, como do mundo e de cada país no qual se tem uma filial.

Sendo assim, a Forbes Brasil identificou e apresentou a lista com os ricassos daqui, que conta com o nome de 284 bilionário em 2022, dos quais 58 são nomes de mulheres.

As 05 mulheres mais ricas do Brasil

A lista dos 284 bilionários do país conta com nomes como Jorge Paulo Lemann que, com uma fortuna avaliada em 16,7 bilhões de dólares, ocupa a primeira posição de pessoa mais rico do Brasil e já esteve na lista dos 20 mais ricos do mundo.

No ranking, há também a presença do co-fundador do Facebook, o brasileiro de apenas 40 anos, Eduardo Saverin, o empresário Marcel Hermann Telles, bem como o médico Jorge Moll Filho, e mais.

Quanto às mulheres, a mais bem colocada do ranking da Forbes se encontra na sexta posição dentre os mais ricos. Veja a lista das 05 mulheres mais bem colocadas.

1. Vicky Sarfati Safra

A greco-brasileira Vicky Safra possui uma fortuna imensa avaliada em mais de 37,5 bilhões de reais e é herdeira do que já foi o banqueiro mais rico do mundo, o sírio-libanês brasileiro Joseph Safra.

2. Maria Helena Moraes Scripilliti

Ocupando a 12ª posição do ranking entre os bilionários, ela possui uma fortuna avaliada em mais de 20 bilhões de reais e é uma das coproprietárias da empresa Votorantim, quinto maior grupo industrial da América Latina.

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Com apenas 41 anos de idade, Ana Lúcia Villela já ocupa a posição número 38 dos mais ricos do Brasil. A origem da sua fortuna vem do Itaú Unibanco, no qual ela é uma dos dois maiores acionistas da empresa.

4. Luiza Helena Trajano

Mais conhecida por todos, Luiza Trajano é a fundadora da empresa de varejo Magazine Luiza. Sua fortuna está avaliada em quase 2 bilhões de dólares.

5. Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Por fim, Dulce Bueno vem fechando esta lista com uma fortuna avaliada em 1.9 bilhão de dólares. A médica e empresária brasileira é uma das fundadoras da Amil e sócia da empresa Dasa, ambas inseridas no setor da saúde.

