ÚLTIMOS dias para ter o 14º salário do INSS; ele será pago mesmo?

Será que já estamos nos últimos dias para o pagamento do 14º salário do INSS, ou próximos deles? Alias: será que esse pagamento realmente será feito pelo governo, como tanto tem se falado?

Não são poucas as pessoas que estão em busca das respostas para essas perguntas.

Principalmente aposentados e pensionistas que dependem dos pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social mensalmente, e se animaram com a possibilidade de mais um “salário extra”, além do 13º, para se organizar financeiramente.

Confira, abaixo, o que esperar em relação a esse assunto.

Seria apenas um boato, ou o 14º salário do INSS de fato está por vir?

O que se sabe, até agora, sobre o 14º salário do INSS

A promessa do 14º salário, pago pelo INSS para aposentados e pensionistas, surgiu em 2020, como forma de ofertar um auxílio financeiro para esse público durante o ano mais difícil da pandemia.

Trata-se de uma proposta representada pelo Projeto de Lei 4367/2020 que, infelizmente, ainda aguarda avaliação dos deputados federais e, consequentemente, ainda não passou pela aprovação do Senado.

Então, não: não estamos nos últimos dias para ter o 14º salário do INSS e, ao que tudo indica, estamos longe de ter até mesmo uma previsão de quando o pagamento começará a ser feito (se é que um dia começará).

Todas as informações atualizadas sobre o Projeto de Lei 4367/2020 podem ser acompanhadas na página oficial de sua tramitação, por meio do endereço web https://bit.ly/3Fhwakp.

Acompanhe as informações sobre o 14º salário em fontes seguras

As chamadas fake news são disseminadas em inúmeros locais, espalhando informações falsas sobre diversos assuntos.

É por meio delas, por sinal, que milhões de aposentados e pensionistas do INSS passaram a acreditar que teriam direito a um 14º salário agora, em dezembro de 2022.

O ideal, para evitar esse tipo de contexto e a crença em informações modificadas, é buscar se informar somente em canais oficiais e fontes seguras, como o Portal da Câmara dos Deputados, no qual está a página acima mencionada.

Vale reforçar que, por enquanto, resta apenas esperar por uma avaliação do Projeto de Lei, mas tendo a consciência de que esse processo poderá demorar ainda mais para ter andamento, por conta de o Brasil estar passando por um momento de transição de governo.

Então, desconfie de qualquer notícia que cause alarde ou pareça “boa demais para ser verdade”.

Por fim, vale reforçar também que, independentemente de o 14º salário do INSS ser aprovado ou não, o 13º salário continuará sendo pago para aposentados e pensionistas.

