Matrícula com PREÇO de carro popular! Quanto custa estudar nas escolas mais caras do Brasil

Colocar um filho para estudar em uma das escolas mais caras do Brasil é um sonho para muitos pais. Mas saiba que, para realizá-lo, não raramente é preciso investir uma quantia considerável.

Quantia essa que pode ser equivalente ao preço de um carro popular, novo ou usado (a depender do modelo).

No tópico a seguir, listamos algumas dessas escolas e seus respectivos preços de matrícula, para que você possa ter uma percepção ainda maior de quanto pode custar a educação no Brasil.

Quanto é a matrícula em 4 das escolas mais caras do Brasil

Vale salientar que os preços apresentados a seguir representam os valores que serão trabalhados pelas respectivas instituições de ensino a partir de 2023, com base em reajustes que vão de 3% a 20%:

Escola Avenues (São Paulo/SP): R$ 25.000,00 de matrícula; Escola St. Francis College (São Paulo/SP): R$ 14.650,00 de matrícula; Escola St. Nicholas (São Paulo/SP e Alphaville/SP): R$ 8.180,00 de matrícula; Escola St. Paul’s School (São Paulo/SP): R$ 33.768,00 de matrícula.

Muitas das escolas consideradas como as mais caras do país não cobram taxa de matrícula e, por isso, não entraram na lista acima.

Outros custos para estudar nas escolas mais caras do Brasil

Os valores acima fogem da realidade da maior parte das famílias brasileiras, e não são os únicos que devem ser considerados, quando se trata de matricular um filho em uma das escolas mais caras do Brasil.

Há, ainda, a mensalidade propriamente dita, cujo preço varia de acordo com a idade do estudante: via de regra, quanto mais velho ele for, maior será o preço pago por mês para estudar. Ou seja: o Ensino Médio costuma ser mais caro do que a Educação Infantil.

Na escola Graded American School (São Paulo/SP), por exemplo, a matrícula para 2023 está prevista para ser muito mais atrativa do que as citadas acima: somente R$ 1.560,00, mais uma doação, caso seja a primeira matrícula do estudante.

As mensalidades, porém, irão de R$ 9.959,00, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, a R$ 12.228,00, no Ensino Médio.

É importante frisar, ainda, que as escolas mais caras do Brasil possuem justificativas para os valores cobrados em suas respectivas matrículas.

É o caso das escolas St. Paul’s School e St. Francis College, cujas matrículas possuem muitos dígitos, mas valem para toda a vida acadêmica do aluno matriculado. Em outras palavras: são pagas uma única vez, dando à instituição a garantia de pagamento recorrente das mensalidades, até o aluno se formar.

Já a escola Avenues atrela o custo da matrícula aos valores necessários para garantir uniformes, refeições, passeios e materiais aos estudantes.

Atividades extracurriculares, ensino integral e o fornecimento de equipamentos de qualidade, como McBooks, também são alguns dos benefícios que as escolas particulares de alto padrão costumam oferecer.

