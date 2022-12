FGTS: Últimos dias para SACAR até R$ 1.000; veja quem pode

Você que tem saldo disponível no FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – e é trabalhador de modo CLT, ou seja, carteira assinada, pode realizar um saque no valor de R$ 1.000. Esses dados foram compartilhados pela Caixa Econômica Federal, onde a mesma informou que o saque extraordinário é opcional para o trabalhador, e a data limite é até o dia 15 de dezembro de 2022 para fazer o saque.

Esse valor de R$ 1.000 só pode ser retirado na função saque extraordinário, no entanto, somente os trabalhadores que não tiraram esse valor podem sacar. A Caixa também informou que cerca de 12 milhões de pessoas não podem efetuar esse saque de RS 1.000.

É válido ressaltar que quem tem o saldo disponível do FGTS não tem obrigação de realizar o saque. Quem não quiser, basta deixar o dinheiro na conta e não realizar nenhum saque, muitos gostam de fazer isso porque vai juntando mais dinheiro em cada ano. Para quem não conhece, a Caixa compartilhou que pode entrar pelo aplicativo Caixa Tem e pedir a devolução do dinheiro em contas que estão vinculadas com o Fundo de Garantia.

Por mais que na sua conta do FGTS você tenha valores altos, ao fazer o saque extraordinário, somente R$ 1.000 é liberado, esse é o valor máximo, não tem como realizar um saque com um valor maior. Alguns trabalhadores têm dúvidas sobre o que fazer quando o valor do FGTS não cai automaticamente na conta, quando isso acontecer o mesmo pode pedir a liberação desses recursos.

Se você já fez isso não pode realizar o saque extraordinário

Quando envolve dinheiro e ainda mais do tempo trabalhado surgem muitas dúvidas e é normal. Se a pessoa optou por algumas dessas opções que vamos citar abaixo, infelizmente ela não pode fazer o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Confira:

– Determinação Judicial

– Trabalhador ofereceu como garantia de crédito e antecipação do Saque Aniversário

– Trabalhador pede devolução do dinheiro que foi recolhido pelo chefe

– Dados inconsistentes

Um exemplo para você entender melhor: se uma pessoa que tem saldo disponível do FGTS pediu antecipado o saque aniversário, o saldo fica bloqueado, e assim a pessoa não consegue mais realizar o saque extraordinário. É somente uma opção para um único saque.

Veja também: Depois desta idade você não pode mais FINANCIAR imóvel no Brasil

Quem tem direito de fazer o saque extraordinário?

Qualquer pessoa pode fazer, basta ter conta vinculada do FGTS, mas o valor máximo é de R$ 1.000 por trabalhador. Já a pessoa que tiver menos de R$ 1.000 irá sacar um valor menor.

Lembrando que é somente até o dia 15 de dezembro para fazer o saque extraordinário.

Veja também: Governo teme FALTA de dinheiro para INSS; aposentadoria pode atrasar?